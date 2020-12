Il fascismo, la guerra, le furberie: rileggere Berto significa scoprire il nostro passato

“In Guerra in camicia nera ho raccontato come uno come me, che in fondo non era proprio nato per essere fascista, potesse ad un certo punto trovarsi attivamente inserito nel fascismo”. Così Giuseppe Berto presentava uno dei suoi romanzi più significativi, uscito molti anni prima del suo capolavoro, "Il Male oscuro". Quel libro, "Guerra in camicia nera" appunto, ambientato durante la disfatta della campagna italiana in Africa, è ora stato riproposto dalla casa editrice Neri Pozza in una nuova edizione curata da Domenico Scarpa.

Un romanzo e al contempo un libro di fatti veri, vissuti dall'autore tra il 1942 e il 1943. "Berto - ricorda Scarpa durante i Consigli di lettura (qui le puntate precedenti) - aveva annotato quegli eventi durante la disfatta italiana in Africa, prima di smarrire gli appunti. Dieci anni dopo, per rievocarli, deve così fare affidamento sulla memoria e sulle fonti. E vuole fortissimamente che questo libro abbia forma narrativa per poter raccontare al meglio cosa abbia significato per un uomo della sua generazione crescere dentro il fascismo".

"Un'autobiografia della nazione, ma contemplata da lontano"

In questo senso, spiega ancora Scarpa a Sky TG24, Guerra in camicia nera "si può considerare un'autobiografia della nazione, ma contemplata da lontano. In Africa quei coloni avevano costruito un microcosmo che, per quanto fosse a migliaia di chilometri dall'Italia, aveva tutti i difetti della vita quotidiana del fascismo e dei suoi uomini. Penso, in particolare, a quel clima di formalismi superficiali e di complicità incistate, di furberie piccine in mezzo a cose troppo grandi, di ottusità corporativa, di ordini e contrordini insensati, ma soprattutto di ladruncoleria e di burocratismo imbrillantinato e cialtrone".