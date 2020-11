Casini: “Comicità e sessualità: vi racconto il Moravia degli anni Settanta”

I CONSIGLI DI LETTURA Bompiani prosegue la pubblicazione delle opere dell'autore degli "Indifferenti", portando in libreria il quinto volume che si apre con "Io e lui". Il suo curatore a Sky TG24: "Negli anni Settanta avvertì una sorta di continuità tra la realtà e i personaggi che aveva creato, identificando negli studenti della contestazione i protagonisti dei suoi romanzi"

"Nella fortuna letteraria giocano molti fattori, a volte imponderabili, specie in una cultura come quella italiana in cui si legge poco, con fatica e in modo specializzato. Ma nel caso di Alberto Moravia ciò che forse ha più pesato è stata la sua capacità di mettere costantemente il dito sulle piaghe" . Simone Casini prova a sintetizzare in questo modo la diffidenza tra la critica e uno dei più popolari scrittori italiani del Novecento. "La cultura accademica - dice Casini durante la rubrica dei 'Consigli di lettura' - ha sempre avuto difficoltà a digerire il romanzo. Per essere accettato e canonizzato, in Italia il romanziere deve essere anche un prosatore che guarda alla forma e in particolare al rapporto stile-contenuto. E di questo, Moravia semplicemente se ne fregava".

Il cortocircuito tra realtà e romanzi approfondimento "Per scrivere bene basta fare l'anatra": il podcast sui libri Del grande scrittore romano Bompiani sta proseguendo la pubblicazione integrale delle "Opere": l'ultimo volume arrivato in libreria è dedicato ai romanzi e ai racconti pubblicati negli anni Settanta proprio a cura di Casini. In quel decennio, nota lo studioso, l’intellettuale sembra prevalere per la prima volta sullo scrittore, non solo nell’immagine pubblica ma anche nei suoi scritti: "Tra i Sessanta e i Settanta, Moravia avvertì una sorta di continuità tra la realtà e i personaggi che aveva creato. Una specie di cortocircuito interiore personale in cui riconobbe negli studenti della contestazione i protagonisti dei suoi libri". Ma l'impronta della produzione di quegli anni non si esaurisce qui. E coincide con due temi: il sesso e il registro comico. "Nei suoi romanzi - spiega Casini - non c’è mai alcuna morbosità; piuttosto c’è l’idea, se vogliamo anche un po’ intellettuale, che il sesso è la spinta con cui l’uomo cerca se stesso. L'uso della comicità nasce da qui e diventa uno strumento per agevolare l’integrazione tra il sesso e la realtà" .