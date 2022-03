Covid, viaggiare alle Maldive: tutto quello che bisogna sapere

Acque limpide, aria pulita e la tranquillità che solo un atollo delle Maldive è in grado di regalare. Ma quali sono le normative in vigore e quali documenti è necessario avere se si desidera organizzare un viaggio nello splendido arcipelago dell’Oceano Indiano? A questa e ad altre domande sul tema cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi sicuri ascolta articolo Condividi

Fare un tuffo nelle calde e cristalline acque dell’Oceano Indiano, rilassarsi in una delle splendide e bianchissime spiagge che i vari atolli offrono, accarezzati dalla brezza che viene dal mare: le Maldive sono questo e molto altro, una vera e propria vacanza da sogno, sinonimo per eccellenza di relax e pace. Irraggiungibili? Non proprio, grazie ai numerosi collegamenti aerei oggi disponibili e soprattutto alla caduta delle restrizioni anti Covid.

Le regole in vigore per entrare alle Maldive Dal 13 marzo l’ingresso alle Maldive, infatti, non è più soggetto ad alcuna normativa anti contagio. Chi ha in programma di partire per una delle bellissime isole dell’arcipelago, non deve più sottoporsi all’obbligo di quarantena né effettuare necessariamente un test PCR da presentare all’arrivo e poi alla partenza da lì. Come indicato, però, dal portale sito di Maldives Immigration, si raccomanda comunque a tutti i viaggiatori si eseguire un tampone tra il terzo e il quinto giorno di permanenza sul territorio. Chiunque arrivi sul territorio deve, però, obbligatoriamente fornire il modulo di Dichiarazione sullo stato di salute del viaggiatore, che va compilato entro 48 ore dall'orario del volo. In ogni caso, è sempre opportuno dotarsi di una assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi al Covid e, prima della partenza, consultare il sito della Farnesina Viaggiare sicuri per tutti i dettagli in merito alla situazione epidemiologica del Paese che si intende visitare - in questo caso le Maldive.