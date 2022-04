Vacanze di Pasqua, 14 libri per bambini da 3 a 12 anni

Le vacanze di Pasqua sono l'occasione per una passeggiata nel verde, magari dedicando un pò di tempo a leggere un libro al proprio bimbo, perchè no, anche all'aria aperta. Ecco quindi, come ogni settimana, le proposte per questa primavera. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni La regina dei colori di Jutta Bauer Editore: Terre di Mezzo Malwida è una cattivissima regina dei colori che vuole giocare con i suoi sudditi. Li chiama uno a uno, ma il Blu è troppo sfuggente, il Rosso troppo irruento e con il Giallo non riesce a smettere di bisticciare. Serve un gesto liberatorio.

Libri per bambini di 4 anni approfondimento Giochi con me? Leggi qui tutte le puntate precedenti Dopo la tempesta di Dan Yaccarino Editore: Il Castoro Ddopo ogni tempesta, spunta sempre il sole. Ed è più bello se lo aspettiamo insieme. Una famiglia che capisce come amarsi e sostenersi a vicenda, anche quando sembra impossibile.

Libri per bambini di 5 anni Il gioiello dentro di me di Anna Llenas Editore: Gribaudo Il nostro io interiore, la nostra essenza è il nostro bene più prezioso, il nostro gioiello. E’ ciò che ci fa sentire liberi e felici, capaci di tutto. Ci fa sapere chi siamo.

Paesaggi a caso di Alessandro Sanna, Melania Longo Editore: Lapis Lockdown. L’idea di fotografare oggetti di casa che per gli adulti, spesso diventano invisibili. Per un bambino, invece, anche le cose che per gli adulti possono sembrare irrilevanti, si trasformano approdi invitanti da cui iniziare un viaggio per fare incredibili incontri.

Libri per bambini di 6 anni Il viaggio nel Libro dei libri di Erick e Dominick di DinsiemE Editore: Magazzini Salani L'incredibile avventura dei DinsiemE nel mondo dei libri. Le storie più belle da scoprire insieme a Erick e Dominick.

Mina gattina e il pulcino a sorpresa di Clothilde Delacroix Editore: Terre di Mezzo Mina Gattina dorme, come sempre, tranquillamente nel suo letto, quand'ecco che uno strano rumore la sveglia di soprassalto! Mina Gattina tenta di svelare il mistero, ma il destino - come spesso accade - ha già scelto per lei...

Libri per bambini di 7 anni I segreti dell'evoluzione di Emily Bone Editore: Usborne Publishing Da dove ha origine la vita? Perché gli animali hanno quest'aspetto? Le risposte a queste e a tante altre domande sull'evoluzione in questo splendido volume con alette.

Tutto nero! I misteri di Paco e Mela di Silvia Messina Editore: Kalós Lei è Mela, una ragazzina intraprendente ma prudente, attenta osservatrice, molto astuta e una scheggia con la tecnologia. Lui è Paco, suo fratello minore, un tipetto allegro e curioso, che segue il suo istinto e non ha paura di niente. Entrambi adorano ascoltare le storie e svelare i misteri della loro città.

Libri per bambini di 8 anni Alza la testa. La Resistenza narrata ai bambini di Guia Risari Editore: Gribaudo Luce è una staffetta modello: ha un'aria innocua, una fantasia ingegnosa e una vecchia bicicletta robusta. Nasconde il materiale in grandi borse della spesa, nelle calze, e lo consegna ai combattenti. Rischia grosso e ha paura, ma continua.

Benvenuto tra i VIP! di Geronimo Stilton Editore: Piemme Entrare nel club dei VIP? Sembrava un sogno impossibile, invece sta diventando realtà. Peccato che, proprio adesso, la mia vita stia diventando un incubo!

Libri per bambini di 9 anni Lightfall. La luce perduta di Tim Probert Editore: HarperCollins Italia Nel cuore di Irpa, Beatrice e suo nonno Alfirid, un saggio e un po' smemorato Verro Mago, conducono una vita tranquilla, preparando medicamenti e pozioni che vendono nella loro bottega. Ma l'oscurità sta per avvolgere il mondo, e Irpa potrebbe aver visto la sua ultima aurora.

Migliori amiche di Shannon Hale Editore: Il Castoro Finalmente Shannon sembra aver trovato il suo posto all'interno di quello che tutti chiamano "Il Gruppo" e ora la sua migliore amica è Jen: la ragazza più popolare della scuola. Ma le regole cambiano sempre e Shannon deve lottare per tenere il passo.