Imperdibili è la rubrica di Sky Tg24 che racconta le mete più belle in giro per l'Italia e per il mondo e i segreti da scoprire in ogni luogo. Sesta tappa alla scoperta delle bellezze di Trento, tra i mercatini tipici di Natale e la storia che ogni strada, palazzo ed edificio raccontano. Ecco allora le 10 mete da non perdere