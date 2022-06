Le stelle di Margherita Hack e altri 9 libri per bimbi da 3 a 14 anni

Che cosa può affascinare un bambino più degli astri in cielo? La vita della celebre astrofisica è diventata un divertente libro per i più piccoli. Ma potremo anche navigare nel mare dell'Odissea con Geronimo Stilton e, come sempre, viveve mille nuove avventure. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Morsi di Zazà. Tilly e i suoi amici di Polly Dunbar Editore: Lapis La coccodrilla Zazà divora la colazione, tritura la posta, addenta il divano e morde perfino il sedere di Otto. Quando Zazà ha fame non si controlla più!

Libri per bambini di 4 anni Avrei voluto di Olivier Tallec Editore: Edizioni Clichy Lo scoiattolo ha deciso di diventare un castoro, oppure un gufo o ancora un cervo. Dilemmi esistenziali che lo fanno oscillare tra scelte magnanime e irresistibili scorrettezze.

Libri per bambini di 5 anni Susy Bell di Kenneth Wright, Sarah Jane Wright Editore: Lapis Susy non è solo graziosa, è un piccolo tornado di energia creativa, capace di trasformare ogni giornata in un vortice di divertimento. Una bambina dalla curiosità infinita che esplora il mondo con i suoi amici e trasforma ogni giorno in un vortice di divertimento.

Libri per bambini di 7 anni Nella pancia del gatto di Magdalena Hai Editore: Terre di Mezzo Una bimba minuscola e un gatto gigantesco che divora tutto quello che incontra. I due stringono un patto: se la piccola troverà un modo per saziare il felino, avrà salva la vita. Ce la farà?

Libri per bambini di 8 anni La società segreta dei salvaparole di Enrico Galiano Editore: Salani Se le parole iniziano a sparire, Samu pensa che in fondo non è un gran problema. Meno parole significa meno cose da studiare e finché spariscono parole come marmitta o iconoclasta per lui va benissimo! Ma cosa succederebbe se ad andarsene fossero parole come marmellata, vacanze, amicizia, amore?

Libri per bambini di 9 anni La stratopica Odissea. Le parodie di Geronimo Stilton di Geronimo Stilton Ed. Piemme Il viaggio in mare di Gerulisse, per far ritorno a Topitaca, è pieno di imprevisti... Sembra che gli dei del Topolimpo, capeggiati da Amperio Zeus, si divertano a mettergli i bastoni tra le ruote.

Libri per bambini di 10 anni Quanto è lungo un anno luce? Le 15 domande di Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia Editore: Il Castoro Il nono volume di "Le 15 domande", l'enciclopedia per i ragazzi di oggi! Come nascono le stelle? Perché i buchi neri sono neri? Esistono gli alieni? Possiamo essere colpiti da un asteroide? Quando vivremo tutti nello spazio?

Libri per bambini di 11 anni Nata in Via delle Cento Stelle. Gatti, biciclette e parolacce: tutta la galassia di Margherita Hack di Federico Taddia Editore: Mondadori Nata in Via delle Cento Stelle a Firenze il 12 giugno 1922, Margherita hack non poteva che diventare un'astrofisica di fama mondiale. Eppure lei non ha mai creduto al destino: credeva invece nel merito, nella possibilità di realizzare i propri sogni.

Libri per bambini di 13 anni Riflessi. E se Mulan dovesse viaggiare nel Regno degli Spiriti? A twisted tale di Elizabeth Lim Editore: Disney Libri Cosa sarebbe accaduto se il Capitano Li Shang fosse stato ferito al posto di Mulan? Un romanzo avvincente ed emozionante per conoscere Mulan in una veste completamente nuova.

Libri per bambini di 14 anni Primo amore di Kevin Panetta, Savanna Ganucheau Editore: Il Castoro Ora che il liceo è finito, Ari non vede l'ora di trasferirsi nella grande città con la sua band e vivere di musica. Deve solo riuscire a convincere suo padre.