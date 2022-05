Salone del libro Torino 2022, le novità per bambini e ragazzi

Si è aperto il Salone del libro di Torino. Le novità sono come sempre tantissime. Noi ve ne proponiamo alcune, tra cui il libro vincitore del Premio Andersen 2022 come miglior libro di divulgazione. Ma c'è anche il libro bilingue italo-ucraino per i bambini arrivati nel nostro paese scappati dalla guerra, il libro in memoria di Giovanni Falcone e tanto altro. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 0-2 anni approfondimento Giochi con me. Leggi qui tutte le puntate precedenti Max e la luna di Ed Vere Editore: Lapis Salutare prima di andare a nanna. Per Max è tradizione. Il pesce rosso, il ragnetto, la sua scatola preferita. Ma quando arriva alla Luna… beh quella è sparita stasera!

Libri per bambini di 3 anni Piccola pantera di Chiara Raineri Editore: Camelozampa Un libro che si trasforma e ci aiuta a scoprire i cinque sensi.

Pesce Pescione di Deborah Diesen, Dan Hanna Editore: Il Castoro Pesce Pescione è proprio un musone. Gli altri pesci del mare ci hanno provato mille volte a tirarlo su dimorale, ma niente. La soluzione dove sarà? Forse in un bel bacio?

Libri per bambini di 4 anni Perché dovrei condividere? di Katie Daynes Editore: Usborne Publishing Condividendo ci si diverte davvero di più? Un libro per aiutare i bambini a imparare la bellezza della codivisione

Formica e Cicala. Un'amicizia improvvisa di Olga Tranchini Editore: Terre di Mezzo È arrivata la bella stagione e Formica non vede l’ora di mettersi al lavoro, ma un incidente la costringe all’immobilità. Che guaio! Come farà a preparare le provviste per l’inverno? La sua vicina Cicala non sembra porsi il problema: passa le giornate pancia all’aria a godersi il sole. A Formica lei non è mai piaciuta, non potrebbero essere più diverse. E se invece di giudicarla provasse ad ascoltarla? E se Cicala avesse ragione?

Libri per bambini di 5 anni Il custode del bosco. In lingua italiana e ucraina di Oleksij Cherepanov Editore: Il Castoro Un bambino e la foresta, che cosa può succedere? Un albo illustrato italiano-ucraino pensato per essere uno strumento di condivisione per i bambini ucraini arrivati nel nostro Paese e per tutti i bambini italiani.

Libri per bambini di 7 anni Il caso del castello incantato. I cerca tracce di Teresa Blanch Editore: Nord-Sud Tina e Max hanno deciso di aprire un'agenzia investigativa nella vecchia casa di legno di Pulci. Da non perdere

Libri per bambini di 8 anni Nord di Marieke Ten Berge, Jesse Goossens Editore: Edizioni Clichy Un atlante con illustrazioni realizzate attraverso tecniche raffinatissime tra cui la sofisticata incisione su linoleum. Trentacinque schede dettagliate, su trentacinque animali che abitano le terre del grande Nord. Vincitore Premio Andersen 2022 come miglior libro di divulgazione.

Cantalamappa. Atlante bizzarro di luoghi e storie curiose di Wu Ming Editore: Mondadori Electa I 15 racconti dei viaggi di Guido e Adele Cantalamappa: Il cane di Glastonbury, Il Verme Mongolo della Morte, Dolcino e Margherita, Hvítserkur, Da Monte Scrocchiazeppi al Monte Kenya, Micronazioni, L'Isola del Tesoro, Dov'è il centro del mondo?, L'albero di Bottego... o di Mahamed?, Il cinema nel deserto, Toc e Patòc, I naufraghi di Tristan da Cunha, Rapa Nui, Le repubbliche dell'ex-Rastovja, Paperelle.

Per questo mi chiamo Giovanni. Da un padre a un figlio il racconto della vita di Giovanni Falcone di Luigi Garlando Editore: Rizzoli Giovanni e la sua Palermo vissuta fin da quando era bambino. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, s'intreccia al presente di una città che lotta per cambiare.

Libri per bambini di 9 anni Storie della Bibbia di Nicola Cinquetti, Ilaria Mattioni Editore: Lapis Un volume illustrato per raccontare ai piccoli le storie più importanti della Bibbia.

Libri per bambini di 10 anni The forest. Una storia di amicizia, coraggio e resistenza di Harriet Webster Editore: Mondadori Electa Zuzanna ha 16 anni nel 1943. Vive a Varsavia. Per lei quetso è un giorno come tanti, impegnata com'è ad arrabattarsi per sopravvivere nel ghetto della città. Ma tutto cambia quando, inaspettatamente, le viene offerta la possibilità di fuggire. Ma non da sola.

La notte del nostro primo film di Jaco Jacobs Editore: Rizzoli Il cane dei nuovi vicini ha azzannato la tua gallina migliore? Ma l’amicizia riesce a superare ogni ostacolo.