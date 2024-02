Lotto, i numeri ritardatari su tutte le ruote aggiornati al 15/2

Il 78 sulla ruota di Bari atteso da 189 estrazioni, il 27 sulla ruota di Palermo mancante da 161 estrazioni e l’89 sulla ruota di Roma assente da 116 estrazioni. Questi i numeri più attesi in assoluto da chi gioca al Lotto. Ma non solo i soli. Ecco la top 10 assoluta e quelli relativi a ciascuna ruota, aggiornati all'ultima estrazione

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto che mancano da più estrazioni? A far chiarezza è la pagina ufficiale del gioco che li ha aggiornati all’ultima estrazione, quella di giovedì 15 febbraio 2024.

La top 10 dei ritardatari

I “ritardatari” sono quei numeri che non vengono estratti da molti concorsi di fila. Ecco, dunque, l’elenco completo dei numeri ritardatari del Lotto, la lotteria più antica d’Italia, ruota per ruota. Considerando i top 10 ritardatari in assoluto:

- il 78 sulla ruota di Bari manca da 189 estrazioni

- il 27 sulla ruota di Palermo manca da 161 estrazioni

- l’89 sulla ruota di Roma manca da 116 estrazioni

- l’1 sulla ruota di Milano manca da 111 estrazioni

- il 48 sulla ruota di Venezia manca da 106 estrazioni

- il 47 sulla ruota di Palermo manca da 102 estrazioni

- il 28 sulla ruota di Venezia manca da 97 estrazioni

- il 25 sulla ruota di Bari manca da 96 estrazioni

- l’89 sulla ruota di Torino manca da 92 estrazioni

- il 20 sulla ruota di Palermo manca da 88 estrazioni