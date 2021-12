Natale, 12 libri per ragazzi da 10 a 14 anni

Secondo appuntamento con le strenne natalizie per i ragazzi da 10 a 14 anni. La rubrica "Giochi con me?" si sdoppia nel periodo natalizio, due appuntamenti a settimana: il martedì e il venerdì. Buona lettura!

Esploriamo l'universo misterioso, ma andiamo anche alla scoperta delle 100 donne più significative del nostro paese. Per conoscere, per sapere e per non dimenticare. E magari, perché no, per seguirne l'esempio o per appassionarsi alle loro vite o ai grandi misteri che sono state capaci d svelare.

Questa settimana ai ragazzi dedichiamo alcuni romanzi senza tempo, come: "Il Capitano Nemo" e "Pinocchio".

Ma vi proponiamo anche la divulgazione scientifica per ragazzi de: "L'enciclopedia britannica", "Universo misterioso", "Come sta la terra" e "Piccolo manuale di politica" per conoscere il mondo che ci circonda e che diventerà la nostra quotidianità.

Per tutte le ragzze che sognano una vita migliore "Lettera a una ragazza del futuro", mentre per gli amanti dei romanzi quattro proposte eccezionali: "Natale con mistero" e soprattutto con Tea Stilton, "I desideri fanno rumore" per sconfiggere le ombre adolescenziali, "L'isola senza mare", cinque ragazzi e la loro terra amata e odiata. Ed infine "La verisone migliore di me" ossi al acapacità dell'essere umano di prendere decisioni. Anche contro la propria volontà.