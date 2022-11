Libri per bimbi, 12 novità da 3 a 10 anni dalla scienza alla narrativa

La storia, la mitologia, le avventure e tanto altro questa settimana per tutti i bambini affamati di libri. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Sdeng bum splash! Il grande libro dei rumori di Benjamin Gottwald Terre di Mezzo, 2022 Hai mai prestato attenzione ai rumori che ti circondano? Un cane che annusa una salsiccia, tre amici che si sbellicano dalle risate... che rumore fanno? Un libro senza parole, da leggere ad alta voce, per divertirsi da soli o in compagnia.

Libri per bambini di 4 anni Tutto ma proprio tutto sui draghi di Nikola Kucharska Il Castoro, 2022 Sai davvero tutto sui draghi? Vuoi metterti alla prova con questo libro? Scoprirai che anche i draghi vanno a scuola e che qualche volta si ammalano... ma niente paura, hanno le farmacie e fanno tanti sport!

Margherita e l'unicorno di May Smith Briony Il Castoro, 2022 Margherita si è appena trasferita con i suoi genitori. Un giorno esce in esplorazione e fa un incontro davvero speciale: è un cucciolo di unicorno smarrito! Cosa accadrà al cucciolo e alla loro amicizia?

Libri per bambini di 5 anni Il mio grande libro delle domande sul mondo di Moira Butterfield Lapis, 2022 Perché piove? Di cosa sono fatte le persone? Gli animali parlano tra loro? 50 domande e altrettante risposte scientifiche, semplici ma esaustive, per bambine e bambini curiosi di saperne di più sul nostro pianeta. Diviso in 8 sezioni: il mondo, il paesaggio, il mare, le piante, gli animali, le persone, il tempo atmosferico, lo Spazio.

Libri per bambini di 6 anni A casa tutto solo di Pietro Nicolaucich Salani, 2022 Il piccolo Jacopo e il suo fido cane Cousteau sono a casa tutti soli quando sentono uno strano rumore provenire dalla cantina... Insieme decisono di affrontare quel mistero che li attira e li spaventa. Ad aspettarli in fondo alle scale troveranno una botola magica…

Libri per bambini di 7 anni Olivia e il grido della foresta di Laure Monloubou Terre di Mezzo, 2022 Olivia ha otto anni e ha già traslocato un sacco di volte. L'ultima casa, però, è davvero particolare: si trova vicino a una misteriosa foresta dove l'inverno non finisce mai abitata da uno strano folletto…

Libri per bambini di 8 anni Come tutto è cominciato di Robert L. Stine Mondadori, 2022 Raccolte in un unico volume a trent'anni dalla loro pubblicazione, le prime tre storie della più amata serie di romanzi horror per ragazzi firmata dal maestro del brivido R.L. Stine...per scoprire come tutto è cominciato!

Silvia e l'enigma della sibilla di Nicola Gardini Salani, 2022 Poteva la tredicenne Silvia immaginare che quel vecchio libro recuperato dal bidone della spazzatura l'avrebbe catapultata nel vortice del tempo? Una grammatica della lingua latina, poi? Ma un bel giorno eccola con il suo amico Giulio per le strade dell'antica Roma. È l'inizio di un viaggio mirabolante, di un'avventura che, di incontro in incontro, di prodigio in prodigio, di paesaggio in paesaggio, di metamorfosi in metamorfosi, li divide e poi finalmente li ricongiunge, carichi di scoperte, più amici di prima, e soprattutto più felici e più forti che mai.

Libri per bambini di 9 anni La casa dei cappelli magici di Tamzin Merchant Salani, 2022 Nel mondo di Cordelia la magia è reale: corre per le strade di una Londra popolata da dame eleganti, nobili sir e attori squattrinati e può essere catturata e intessuta nei cappelli, nei mantelli, nei guanti... Solo cinque famiglie di Mastri Artigiani sono in grado di domarla e farla vivere nelle loro creazioni. Tra loro, i Cappellai, la più potente e antica, di cui fa parte Cordelia.

Storia di Jo. Come prendersi cura di un amico a quattro zampe di Elena Bulay Terre di Mezzo, 2022 "Jo è la mia cagnolina preferita, nonché la mia migliore amica. Quando l'ho presa, non sapevo niente di cani e ho fatto molti errori. Questo libro vi sarà utile per capire meglio come comunicare con loro e averne cura!".