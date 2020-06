Sharing dei monopattini elettrici a Torino

La sperimentazione della micromobilità elettrica nel capoluogo piemontese è stata avviata il 13 novembre 2019, mentre a partire da dicembre alcune aziende private sono state autorizzate ad attivare il proprio servizio di noleggio. Vediamo come funziona, qual è la normativa vingente e i servizi attivi in città

La città di Torino ha avviato la sperimentazione della micromobilità elettrica a partire dal 13 novembre del 2019. Successivamente, a dicembre, alcune aziende private sono state autorizzate ad attivare i loro servizi di sharing, tra i quali rientra anche il noleggio di monopattini elettrici. Vediamo allora come funziona, qual è la normativa vigente e quali sono i servizi attualmente attivi nel capoluogo piemontese.

I requisiti tecnici per l'utilizzo dei monopattini elettrici

La normativa vigente per l'utilizzo dei monopattini elettrici nella città di Torino prevede una serie di requisiti tecnici necessari per la circolazione in sicurezza:

il motore elettrico del mezzo non deve superare una potenza nominale continuativa di 500 watt

il monopattino elettrico non deve essere dotato di posto a sedere

è necessario che sia dotato di un limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 km/h su carreggiata e i 6 km/h in aree pedonali

il mezzo deve essere dotato di un campanello per le segnalazioni acustiche in caso di emergenza

il monopattico elettrico deve riportare il marchio "CE", ovvero la dichiarazione di conformità al regolamento dell'Unione europea

deve disporre delle componenti specifiche dei monopattini elettrici

qualora le condizioni esterne richiedano illuminazione, deve essere equipaggiato con luci bianche o gialle anteriori e luci rosse posteriori. Qualora non disponga di questo equipaggiamento, il monopattico elettrico non può essere utilizzato, ma solo condotto a mano in caso di scarsa visibilità

Il mancato rispetto di questi requisiti tecnici comporta una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma da 100 fino a 400 euro. Nel caso, poi, il motore del monopattino abbia una potenza nominale continua superiore a 2 kW, è prevista anche la confisca del mezzo come sanzione accessoria.



Le norme per la guida dei monopattini elettrici

La norma per l'utilizzo dei monopattici elettrici prevede anche delle regole specifiche per la guida del mezzo. In particolare:

possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h

i monopattini elettrici possono essere condotti solo da chi ha già compiuto 14 anni

tutti i conducenti di età inferiore a 18 anni hanno l'obbligo di indossare il casco

i conducenti dei monopattini devono procedere in fila indiana in tutti i casi in cui la circolazione lo richieda e comunque mai affiancati in numero superiore a due

il manubrio del monopattino va sempre condotto con entrambe le mani, salvo nel caso in cui si debba segnalare una manovra di svolta

è vietato trasportare altre persone, animali o oggetti, trainare altri veicoli o farsi trainare

vige l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti nel caso le condizioni dell'illuminazione lo richiedano

è vietato condurre i monopattini elettrici sui marciapiedi o lungo i portici cittadini



Gli stalli destinati alle biciclette e ai motoveicoli sono adibiti anche al parcheggio dei monopattini elettrici. Nonostante il casco o la sottoscrizione di una polizza non siano obbligatori per i maggiorenni, è comunque consigliato farlo lo stesso.

I monopattini a Torino

Attualmente sono sei i gestori dei servizi sharing dei monopattini elettrici attivi nella città di Torino:

BIT mobility

Questo servizio sharing nasce da un progetto di mobilità sostenibile italiano. Il costo al noleggio è di un euro con incremento di 15 centesimi per ogni minuto di utilizzo. L'app è scaricabile sia in ambiente Android che iOS.

Bird

Questa startup californiana ha iniziato a operare in Europa a partire dal 2017. La società è approdata a Torino con la sua proposta di condivisione in "free-flow". Il costo è di un euro al noleggio con 29 centesimi di incremento al minuto. L'app della starup è scaricabile sia dal Play Store di Google che da quello Apple.

Dott

Questa startup fondata nel 2018 con sede ad Amsterdam offre anche a Torino la possibilità di noleggiare i propri monopattici elettrici attraverso l'apposita app scaricabile sia da Play Store che Apple Store.

Hive

Azienda tedesca che opera dal 2018, ha portato a Torino una dotazione di 500 monopattini elettrici, dal costo di 1 euro a inizio noleggio più un incremento di 15 centesimi al minuto.



Lime

Questa società statunitense fondata nel 2017 offre mobilità a flusso libero sostenibile ed è approdata a Torino con 300 monopattini elettrici messi a disposizione della città. Un euro il costo del noleggio, 25 centesimi l'incremento al minuto.

Helbiz

Questa compagnia italo-americana di trasporti è presente a Torino da dicembre 2019 al costo di 1 euro a noleggio e 15 centesimi di incremento per ogni minuto di utilizzo del monopattino elettrico. La compagnia offre a chi sottoscrive Helbiz Unlimited una tariffa fissa di 29,99 euro al mese. L'offerta prevede un numero di corse illimitate della durata di massimo 30 minuti a condizione che tra una corsa e l'altra passino almeno 20 minuti. App scaricabile sia da Google che Apple store.