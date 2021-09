Con l'inizio della scuola, ricomincia la corsa al materiale scolastico. Dai pennarelli ai pastelli, dalle gomme alle penne, gli astucci di bambini e ragazzi devono essere riempiti. Ecco una selezione di 10 penne per ogni esigenza, da quelle più divertenti perfette per le elementari a quelle di prestigio per chi è prossimo alla laurea