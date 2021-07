Le migliori friggitrici ad aria, da Ariete a Philips

Le migliori friggitrici ad aria, per cucinare sfruttando un metodo di cottura innovativo combinando gusto e cucina sana Condividi:

Elettrodomestico di diffusione recente che utilizza una tecnologia semplice ma sofisticata, e consente di cuocere i cibi con un getto di aria calda, la friggitrice ad aria è in vetta alle preferenze dei consumatori proprio per via della cucina sana che promuove. Diversi sono però i fattori da considerare per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Ariete Airy fryer mini La nuova friggitrice ad aria mini in formato super compatto è disponibile in un vivacissimo design che combina il giallo, il bianco e l'argento (59,99€) Ideale per friggere ma anche per arrostire, cuocere e grigliare, questa mini friggitrice consente di cucinare con solo un cucchiaino di olio grazie alla circolazione di aria calda nel cestello. Ha una capacità di 2 Litri e una potenza di 1000 W.

Moulinex EZ4018 Friggitrice con capacità da 1,2 Kg (Capacità XL), consente di cucinare piatti per sei persone. Easy Fry Deluxe frigge con tecnologia ad aria, senza olio (in offerta a 89,99€) L'elettrodomestico perfetto per preparare le pietanze per le cene in famiglia e con gli amici grazie alla capacità extra large del cestello che consente di preparare cibo fino a sei porzioni. Deliziosi e croccanti, i cibi saranno pronti in un attimo. Easy Fry può anche grigliare e arrostire.

Princess 182026 Aerofryer Dig 4,5L Con tecnologia touch, rivestimento antiaderente e pannello anti calore, può preparare cibi fino a 7 porzioni. In una sofisticata versione nero e silver (in offerta a 102,99€) Elettrodomestico indispensabile con cestello estraibile e con manico dalla capienza di 4,5 L, ha il termostato regolabile da 80° a 200° e lo spegnimento automatico per evitare di rovinare i cibi prolungando eccessivamente la cottura.

ARDES Eldorada Mini AR1K32 Friggitrice dal design gradevole e compatto, tra i vantaggi, ha i comandi manuali con termostato regolabile e un cestello lavabile in lavastoviglie (in offerta a 53,99€) Formato mini indicato per chi non ha bisogno di cuocere grosse quantità di cibi, cuoce con pochissimo condimento. Ha il cestello estraibile e i piedini antiscivolo. Non è dotata di cestello girevole ed ha un timer cottura di 30 minuti.

G3 FERRARI G10125 Tipologia con cestello di capienza intermedia tra i modelli mini e quelli extra large, dispone di una sofisticata tecnologia touch e di un design elegante. Disponibile in nero con finitura argento lucido (in offerta a 85,99€) Questa friggitrice è facile da pulire con elementi lavabili in lavastoviglie. Può cuocere cibi per una capienza di 3,5 L con una potenza di 1500 W. Ha il display incorporato e i programmi di cottura preimpostati rendendo facile l'utilizzo anche per chi non è esperto in cucina.

BEAR Friggitrice A19a Prodotto in versione piccola da posizionare anche sui piani cucina meno spaziosi. In un'inedita versione verde bottiglia per differenziarsi dalle altre friggitrici sul mercato (69,99 €) Facile da pulire, pur nel suo ridotto formato consente di friggere con una riduzione del 75% dei grassi o anche con la modalità nessun olio richiesto. Regolazione di calore da 80° a 200° con termostato manuale e interno in acciaio inox.

NOVA Xl 180150 Indispensabile per preparare patatine e snack senza utilizzare i metodi della frittura tradizionale, è adatta per cucinare al forno, grigliare e arrostire (in offerta a 89,18€) Dall'accattivante design ultra moderno in una elegante finitura in plastica bianco lucido, consente di cucinare mantenendo inalterato il gusto e senza rilasciare odori in casa. Ha una capacità per contenere fino a 3,2 L e potenza 1500 W.

Sirge FryLight Friggitrice completa multifunzione completa di accessori. Ideale per una cottura velocissima perché turbo ventilata e garanzia del 50% del tempo di cottura in meno (149,99€) Dotata di 7 programmi automatici e una grande varietà di cotture personalizzate, ha una capienza di 10 litri di cibo. Tra gli accessori compresi una presina, una griglia a due livelli, il cesto rotante, lo spiedo girarrosto, la gabbia rotante, il piatto antiaderente e 10 spiedini rotanti.

Philips HD9216/80 Frigge, griglia e pratica cottura al forno con la tecnologia che permette il passaggio e la circolazione di aria calda intorno al cestello in modo veloce e senza aggiungere olio (in offerta a 108,99€) Questo piccolo elettrodomestico è utile per chi ha bisogno di cucinare piccole porzioni di cibo con un cestello che ha meno di 1 L di capienza. Di colore bianco, ha gli interni in resistente acciaio inox. Si spegne automaticamente e consente risultati perfetti in poco tempo.

TRISTAR Friggitrice Crispy XL Con una capacità di 3,2 L questa friggitrice cuoce con poco olio o senza olio. La capienza del cestello consente di preparare fino a 5 porzioni (99,99€) Dal design essenziale nero, pratica e funzionale, frigge con potenza di 1500 W. Con temperatura regolabile e sistema di convenzione aria rapido, ha il manico integrato, timer programmabile e segnale di fine cottura.