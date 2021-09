"Tempo, storia di una vertigine": ascolta il podcast con Guido Tonelli

La nuova puntata di "Tra le righe", il podcast di Sky TG24 dedicato ai libri, è dedicata al tempo ma non inizia con una citazione filosofica né con la solita formula meditativa.

Per parlare del presente e della sua illusione, abbiamo deciso infatti di seguire il consiglio di uno dei più noti e apprezzati fisici italiani, Guido Tonelli. Ci siamo messi di fronte a uno specchio e abbiamo deciso di toccarci la punta del naso. Abbiamo così visto il nostro indice che sfiorava la nostra pelle e al contempo, naturalmente, abbiamo avvertito la sensazione tattile.

Tutto chiaro, semplice e scontato? No: è lo stesso Tonelli a spiegarci infatti come quello ciò che abbiamo raccontato sia in realtà un artefatto. I segnali visivi e tattili, spiega lo scienziato nella puntata, non sono arrivati contemporaneamente: si sono mossi a velocità diverse nel nostro corpo e sono stati elaborati da differenti zone del cervello.

Solo un esempio per intuire quanto il nostro rapporto con il tempo, e dunque con il presente, sia in realtà una questione molto più complicata di come ci appaia. Anche perché - ricorda sempre Tonelli - oggi viviamo in una società complessa nella quale il tempo riveste il ruolo di rigido regolatore di tutte le nostre attività e delle nostre stesse vite.