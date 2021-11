Libri per ragazzi, 10 idee per i regali di Natale da 10 a 12 anni

Lino si perde. Il pupazzo preferito di Jack scompare misteriosamente. E’ la vigilia di Natale e a nulla vale il fastidioso sostituto portato da Babbo Natale. Che però diventa un prezioso alleato, perché nella notte più magica dell’anno, tutto può succedere, anche nella Terre dei Perduti. Torna JK Rowling con una straordinaria favola di Natale. (Il maialino di Natale)

Il mistero è l’ingrediente di una vacanza in montagna di Adele e Alfio. La ragazza infatti perde una scarpa. Una perdita che sembra insignificante, invece… (Fuga in punta di piedi)

Ci sono mondi che ci sembrano inaccessibili. Muri che appaiono invalicabili e persone che pensiamo abitino su altri pianeti. Il mondo di Lorenzo è un po' così, tutto suo. La mamma ci entra qualche volta, suo papà raramente e il fratello più spesso, perché lui è il suo supereroe. C’è anche una volpe in questo mondo speciale, ed è lei che regala a Lorenzo uno specchio. Uno specchio magico. Uno specchio che cambia il mondo. L’autismo è anche questo, un mondo che non si è mai esplorato abbastanza. (Lo specchio di Lorenzo. Una storia di amicizia e autismo)

Un blog aperto con falso nome per avviare una vita parallela. E’ quello che succede a Ursula, che grazie al nome Rebecca Paradise, scoprirà molti segreti. (La vita segreta di Rebecca Paradise. Il blog delle mezze verità)

Eccoli gli animali che hanno popolato i romanzi di Harry Potter! In questo libro incontrano gli esperti del Natural History Museum di Londra e inizia una nuova magica avventura. (Animali fantastici. Le meraviglie della natura)

Wilbur Smith regala un secondo romanzo per i più piccoli, anche se ormai grandi. Un’avventura sensazionale e senza tempo. Jack, Amelia e Xander sono a Zanzibar ma vengono catturati da una banda di pirati somali. Di chi si potranno fidare? Riusciranno a tornare a casa sani e salvi? (Fulmine. Le avventure di Jack Courtney vol.2)

Babbo Natale è stato un bambino? Piccolo anche lui? Nooooo, diranno i bambini! Invece si. Bambini tranquilli, non aveva né barba né baffi. Si chiamava Nikolas e questa è la sua storia. (Un bambino chiamato Natale)

Il razzismo, una sola parola, tante vite che possono essere distrutte. Per affrontare il problema di parole ne servono 10, e milioni devono essere le vite che si mettono a disposizione per cambiare le cose. (Io dico no al razzismo. 10 parole per capire il mondo)

Che cosa è successo in Afghanista è storia recente. Quello che è successo prima, e soprattutto, quello che succederà dopo è scritto nel dolore di chi lì ha vissuto o ancora vive. Questa storia inizia in un autogrill di Bressanone dove arriva un ragazzino sporco e affamato, nascosto all’asse delle ruote posteriori di un camion. Questo ragazzino si chiama Alidad Shiri e ha quattordici anni. Qeusta la sua storia in fuga dall’Aghanistan. (Via dalla pazza guerra. Un ragazzo in fuga dall'Afghanistan)

Un castello che si affaccia su un grande lago. Un castello fatto di tronchi di pino e cupole splendenti piee di magia. Olia non ha mai visto nulla di magico, fin quando lo spirito della casa si presenta come un ometto dalle sembianze volpine. Ma c’è un pericolo che incombe e solo la piccola Olia avrà la chiave per svelare il mistero. (Il castello incantato di Olia)