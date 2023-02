Libri per bambini, 10 novità di febbraio da 3 a 12 anni

Voglia di carnevale e di una buona lettura, magari a bordo di qualche pista da sci? Eccovi accontentati. Dieci proposte per tutti i gusti anche questa settimana. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Io e te. Non vedo l'ora che tu sia qui di Daria Bertoni Mondadori, 2023 L'attesa di un fratellino o di una sorellina raccontata con gioia e poesia.

Libri per bambini di 4 anni approfondimento Giochi con me? Leggi qui tutte le altre puntate Mina e il magico potere delle storie di Matthew Forsythe Mondadori, 2023 Un albo dalle magnifiche illustrazioni, un inno all'importanza della lettura e alla magia che sprigiona.

Libri per bambini di 5 anni A letto, bambini! e altre storie di Sylvia Plath Mondadori, 2023 La signora Mirtilla è orgogliosa dei suoi elettrodomestici che sono moderni, splendenti e iperefficienti. Ma questi, un giorno, protestano: ognuno pensa di svolgere al meglio il lavoro dell'altro. La Lavatrice vuole sfornare un pan di Spagna, il Frullino vuole stirare le camicie, il Tostapane produrre ghiaccioli e la Caffettiera il gelato... In un attimo la cucina va in tilt. Max è un ragazzo felice, se non fosse che desidera più di ogni altra cosa al mondo un vestito, un vestito solo, però buono per tutte le stagioni e per tutte le occasioni. Ma un giorno il postino bussa alla porta per consegnare un pacco... Nei versi fantasiosi di A letto, bambini! i più piccoli scopriranno con sorpresa che il lettino non è solo morbido, pulito, ben rincalzato e perfetto per sognare, ma può essere anche un posto davvero speciale.

Ugo e Poppy, così diversi così amici di Matthew Cordell Terre di Mezzo, 2022 Ugo adora fare provviste. Poppy no. Ugo è bravo a pianificare. Poppy no. Ugo è pronto per l'inverno. Poppy no! Dopo aver passato l'estate a scorrazzare in giro, ora Poppy si ritrova con la dispensa vuota! Ugo decide di aiutare la sua amica, ma sembra proprio che nei dintorni non sia rimasto più nulla da mangiare. L'unico posto che resta da esplorare è il terribile Monte Strillo...

Libri per bambini di 6 anni Sentimento di Carl Norac Rizzoli, 2023 Sentimento ha una voce di usignolo e per occhi due biglie che luccicano. Sentimento è una marionetta, ma ha preso vita. Sentimento non ha un cuore, eppure è in cerca di amore. Una storia struggente per tutte le età.

Libri per bambini di 7 anni Karen e la strega. La sorellina della baby-sitter di Katy Farina Il Castoro, 2023 Karen Brewer è la sorellina acquisita di Kristy Thomas, fondatrice del celebre Club delle Baby-sitter. Karen ha sei anni e una sfrenata fantasia. Ed è per questo che è convinta che la sua vicina di casa, la signora Porter, sia una strega di nome Mortilia Destino. In fondo, ha un gatto nero, lunghi vestiti e capelli grigi e selvaggi: proprio come una strega! Quando Karen scopre che la signora Porter sta organizzando un incontro a casa sua, è sicura che stia per riunire una congrega di streghe.

Libri per bambini di 8 anni Il ministero delle Soluzioni di Sanne Rooseboom Terre di Mezzo, 2023 In passato il ministero delle Soluzioni risolveva in gran segreto i problemi delle persone. Poi un giorno è stato chiuso. Nina e la sua amica Alfa decidono di rimetterlo in piedi per aiutare il piccolo Ruben, tormentato da una compagna di classe davvero insopportabile, e scoprono che la città è piena di casi da sbrogliare! Ma la faccenda si complica quando rispuntano gli Argentei, acerrimi nemici del ministero.

A Paperopoli va in onda RADIO PAPEROGA Sul numero 3507 di Topolino, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 8 febbraio, spazio alla radio, per celebrare l’imminente Giornata Internazionale della Radio, mezzo di comunicazione sempre curioso e vivo, di scena il prossimo 13 febbraio. Le radio di tutto il mondo hanno in serbo per tutti gli ascoltatori una programmazione speciale, eventi dal vivo e approfondimenti; Topolino, invece, la celebra con Radio Paperoga, una serie di 4 speciali short stories sceneggiate da Roberto Gagnor e disegnate da Claudio Sciarrone, che ci faranno entrare nella stazione radiofonica di Paperopoli insieme a Paperino, Paperoga e a uno speaker d’eccezione: Gianduck Gazzosa (paperizzazione di Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico e storyteller, protagonista anche di una lunga intervista “radiocentrica”).

Libri per bambini di 10 anni Prime lezioni di filosofia di Simonetta Tassinari Gribaudo, 2023 Lo scopo della filosofia è illuminare il nostro cammino: farci vedere dove stiamo andando e permetterci di capire tante cose in più di noi stessi, del mondo e delle persone. Insomma, la filosofia può aiutarci a pensare meglio per rendere più felice la nostra vita di tutti i giorni. Ma come si fa a pensare meglio? È una sfida, e questo libro è stato scritto apposta per darti una mano, attraverso un percorso di attività che incoraggiano il ragionamento e la riflessione. Ma anche i pensieri più “brillanti” devono poi tramutarsi in azioni, e “agire bene” dipende solo da te! Libro con attività pratiche.

Prime lezioni di fisica di Sergio Rossi Gribaudo, 2023 La fisica nasce dall’osservazione di quello che ci circonda, anche le cose più quotidiane. Per esempio, in cucina quando apriamo e chiudiamo il frigorifero, oppure quando andiamo in bicicletta e affrontiamo una salita. Conoscere la fisica, quindi, vuol dire comprendere di più la realtà. E oltre a scoprire cose che non sapevi, ti permette anche di fare scelte migliori per il pianeta e per tutte le altre persone. In questo libro troverai molti esperimenti da fare, tutti basati sulla tua vita di tutti i giorni, che esplorerai con la mentalità e il metodo di uno scienziato. Ricorda, però, che la prima qualità che ti servirà per diventare un bravo fisico è la curiosità, perciò: inizia a farti domande su ciò che accade intorno a te.

Libri per ragazzi da 12 anni Il mistero del London Eye di Siobhan Dowd Uovonero, 2011 Ted Spark non sente un gran bisogno di diventare normale, però ha capito che esiste una cosa che (agli occhi della gente) lo avvicina a quella condizione: dire bugie. Lui che in 12 anni non ha mai mentito, adesso, è costretto a dirne tre in due soli giorni per salvare l'indagine parallela condotta insieme a sua sorella Kat alla ricerca del cugino Salim. Salim è sparito, facendo un giro sullagigantesca ruota panoramica di Londra. Un giallo avvincente, la storia di un ragazzo inglese nel cui cervello gira un sistema operativo diverso da quello delle altre persone. La voce narrante del libro è proprio quella di Ted, affetto da sindrome di Asperger, una forma di autismo che non viene mai nominata come è giusto che sia perché tutti (chi più o meno) siamo nello spectrum autistico.