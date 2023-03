Libri, 10 novità di aprile per bambini dai 3 ai 12 anni

Manga, fumetti, Manzoni, principesse, Geronimo Stilton e il Piccolo Principe. C'è questo e molto altro nella nuova puntata di questa settimana. Come sempre tante avventure e magie per i più piccoli. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Non tutte le principesse di Jeffrey Bone e Lis Bone Terre di Mezzo, 2022 Chi ti piacerebbe essere? Una principessa? Un pirata? O forse una calciatrice, un ballerino... Non ci sono limiti, se non quelli della tua fantasia. Sta a te decidere! Un libro contro tutti gli stereotipi.

Libri per bambini di 4 anni Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry , (curatore) Chiara Carminati, Chris Riddell (Illustratore) Il Castoro, 2023 Questa strana amicizia ha catturato l’immaginazione di generazioni di adulti e bambini fin da quando ""Il Piccolo Principe"" venne pubblicato per la prima volta, negli anni Quaranta. Oggi Chris Riddell, da sempre ammiratore di Saint-Exupéry, ha creato questa nuova, straordinaria edizione illustrata in occasione dell’80esimo anniversario dalla sua prima pubblicazione. I lettori possono così compiere un viaggio sorprendente tra pianeti, personaggi ed emozioni indimenticabili, attraverso gli occhi di uno dei più grandi illustratori del ventunesimo secolo. approfondimento Giochi con me. Leggi qui tutte le puntate

Libri per bambini di 5 anni Un mondo di storie. Favole di animali. 50 racconti da ogni continente Fabbri, 2023 Cinquanta favole riccamente illustrate e dedicate agli animali del mondo. Europa, Americhe, Africa, Asia, Australia e Oceania: racconti, leggende e storie tradizionali da tutti i continenti per viaggiare con la fantasia dalla savana africana alle terre artiche, dai deserti alla barriera corallina, dalle foreste tropicali ai boschi europei e alle sconfinate praterie americane.

Libri per bambini di 6 anni Il coraggio di essere cuore. Diventare grandi senza dimenticare i bagagli più preziosi: i sentimenti di Domenico Barrilà e Emanuela Bussolati Carthusia, 2009 Diciamocelo sottovoce, anzi no, ad alta voce, volere bene è proprio emozionante, se poi gli altri ricambiano è uno sballo! I sentimenti sono come le braccia, si aprono o si chiudono, accolgono o respingono. Alcuni avvicinano, ad esempio, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Alcuni allontanano, come l'invidia, la gelosia, il rancore. Ci si innamora e ci si disinnamora, si litiga e si fa pace, ci si perde e ci si ritrova. Alcuni diventano solidi come case di mattoni. Però c'è un grande segreto da svelare: noi e i sentimenti siamo una cosa sola, siamo indistinguibili. Facciamo tutto insieme, cambiamo insieme, impariamo insieme, scegliamo insieme le persone giuste, quelle con cui stiamo bene, quelle che ci danno coraggio, quelle di cui ci fidiamo. Per questo, se ci conosciamo meglio... è meglio.

Libri per bambini di 7 anni Tre, due, uno... Parigi! di Geronimo Stilton Piemme, 2022 La squadra Stilton e la squadra Rat-Dance si sfidano per le vie di Parigi. Tra asparagi di ferro, piramidi di vetro, croissant e zuppe di cipolle, scopriranno le meraviglie della Ville Lumière. Chi vincerà questa nuova sfida a ritmo di rock 'n' roll?

Libri per bambini di 8 anni Manzoni per bambini (e per genitori curiosi). I Promessi Sposi di Federico Corradini (Autore) Silvia Baroncelli (Illustratore) Prometeica, 2022 Leggete e lasciate leggere ai vostri bambini queste venticinque storie che raccontano la vicenda, i personaggi e i luoghi più famosi de I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Si tratta di una raccolta accessibile a tutti: per introdurre e presentare in maniera facile e coinvolgente il romanzo ai più piccoli, oppure per ricordarne il fascino inarrestabile ai grandi. Ogni storia di "Manzoni per bambini" è lunga due pagine: una per descrivere i personaggi memorabili e i luoghi più affascinanti de I promessi sposi, l'altra per raccontare una curiosità e soprattutto per trarne ispirazione a beneficio dei lettori di oggi. Per ognuna delle venticinque storie c'è una bellissima tavola a colori di Silvia Baroncelli. Non solo. Al termine di ogni racconto c'è un disegno di Silvia, tutto ancora da colorare: per liberare la fantasia dei bambini più creativi, o come passatempo rilassante dei genitori. 25 storie, 25 tavole a colori, 25 disegni da colorare.

Libri per bambini di 9 anni Sei un universo di Elvina Finzi e Amalia Ercoli Finzi Mondadori, 2023 Siamo eccezionali, abbiamo cervello e cuore, cioè intelligenza e sentimento. Con questo patrimonio possiamo farci spazio nel mondo. Oggi stiamo assistendo a una nuova conquista dello spazio, che non è solo quello che ci sveleranno le prossime missioni spaziali. Oggi le ragazze si preparano alla conquista dello spazio che tradizionalmente è stato appannaggio unicamente maschile, quale la tecnologia, la politica, la comunicazione. Per affermarsi in questi settori serviranno S tima di sé, P reparazione, A mbizione, capacità di C ollaborare, tre E lementi essenziali e un vivo S pirito d'iniziativa. Ma più di tutto, nonostante spesso si senta dire che "non è cosa per le ragazze", servirà ricordare a voi stesse che siete capaci e che, se determinate, potete ottenere tutto ciò che volete.

Libri per bambini di 10 anni Il grande manca di Pierdomenico Baccalario Il Castoro Editrice, 2023 A tutti manca qualcosa. Qualcosa che non puoi mai riuscire a trovare eppure continui a cercare. A Vittorio, che ha 14 anni, manca Federico, suo fratello, entrato in coma di recente dopo un incidente dalle circostanze poco chiare. Dato che non può completare questa mancanza in altro modo, Vittorio cerca suo fratello nelle tracce che gli sono rimaste di lui: i quattro migliori amici di Federico, le sue collezioni incomplete di libri e fumetti, e i giochi di ruolo diventano per Vittorio tracce della presenza di suo fratello, forse mai davvero conosciuto. E, nell’approfondire quella figura così cara e così lontana, scopre qualcosa anche di sé.

Libri per bambini di 12 anni Il barone rampante. Romanzo a fumetti di Italo Calvino Mondadori, 2023 Il romanzo più amato di Italo Calvino per la prima volta in Italia in versione graphic novel. Cosimo Piovasco di Rondò, primogenito di una nobile famiglia ligure, ha dodici anni quando, in segno di protesta – lui le lumache proprio non le vuole mangiare! –, sale su un albero e decide di non scendere più. Dal golfo di Ombrosa fin sulle creste dei monti, rami e fronde coprono tutto lo spazio tra la terra e il cielo, e saltando da un leccio a un carrubo, da un pino a un mandorlo Cosimo vive una vita tutt'altro che monotona. Anzi, piena di avventure e brulicante di incontri. Conosce la banda dei ladruncoli di frutta, stringe amicizia col bandito Gian dei Brughi, guida un attacco contro i pirati turchi, si innamora di Viola… Più inafferrabile di un animale selvatico, per tutta la vita terrà fede alla sua incredibile scommessa, e senza mai mettere piede a terra crescerà nel corpo pur rimanendo un bambino ribelle nello spirito. Il romanzo più amato di Italo Calvino per la prima volta in Italia in versione graphic novel: un'invenzione fantastica nata dallo sguardo e dalla matita incantata di Sara Colaone.