Filosofia e spie. Libri per bambini da 0 a 10 anni

Scoprire i segreti della filosofia, che sono poi curiosità, non è mai stato così facile. In cinque minuti, seduti sull'autobus o nella sala d'attesa del dentista, si può imparare divertendosi. Questa settimana scopriamo anche il nostro cervello, impareremo cosa si nasconde dietro, o dentro, una casa e viaggeremo con una mini vera spia. Buona lettura!

Libri per bambini di 6 anni

Adelina Testafina e il mistero della vice nonna scomparsa

di Cristina Marsi, Francesca Carabelli

Editore:Terre di Mezzo

Una lettera d’amore per Adelina. Ma non per niente lei è un’acuta investigatrice. C’è qualcosa di strano.