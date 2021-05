Giochi con me? I libri per bambini di questa settimana

Le balene, i grandi amori, i classici intramontabili, i migranti e i rifugiati, le cose belle per i più piccoli e l'estate che sta arrivando. Anche questa settimana 16 proposte per leggere, sognare e divertirsi con i libri per bambini.

Ci sono bambini che amano stare soli, altri che invece non vedono l'ora di giocare con gli amici. Tutti, o meglio molti, hanno però un amico speciale. Quello a cui confidare un segreto, quello con cui condividere la meranda, quello con cui giocare a qualsiasi cosa. Sam ha un'amica speciale. È una balena. E non può stare senza di lei. (Il bambino e la balena, Linda Faas Ed. Clichy).

Il viaggio per eccellenza della letteratura, almeno per noi italiani, è quello di Dante all'Inferno per poi risalire al Purgatorio ed infine al Paradiso. L'edizione che vi proponiamo oggi si legge come un romanzo moderno, illustrato da Desideria Guicciardini (La Divina Commedia, Arianna Punzi ed. Lapis).



Dal buio derll'inferno a quello più comune dei più piccoli. Billo e Billa, nati dalla stessa mano che ha creato Geronimo Stilton, Elisabetta Dami, sono due fratelli orsetti che affrontano, libro dopo libro, le avventure e le paure, di tutti i giorni (Billo e Billa. Chi ha paura del buio?, Elisabetta Dami Ed. Fabbri).

Tra le scoperte dei più piccoli, ci sono quelle dei colori. Un uccello rococò blu, un petocchio viola, una volpe arancione, un coccodrillo verde... (Colori, Roald Dahl ed. Ape). A proposito di più piccoli. Quando nasce un fratellino non è sempre una gioia, soprattutto se si è il fratello maggiore. Carolina Coccodrillo prova a scambiare il nuovo arrivato in famiglia con un cucciolo di panda, di elefante, con due tigrotti gemelli. Ma nessuno fa al caso suo... (Lo scambio, Jan Ormeod e Andrew Joyner Ed. Terre di Mezzo). E poi ci sono le cose belle per i più piccoli. Quelle che fanno dire: oohhhh!! (Il libro delle cose belle, Hervé Eparvier e Soledad Bravi ed. Clichy).

Chi sono i rifugiati? Fratelli, amici, compagni di scuola, avversari? Perchè devono lasciare la loro casa? Vengono sempre accolti nel nuovo Paese? Ecco spiegato ai bambini uno dei grandi temi di attualità in modo chiaro e con parole semplici (Cos'è un rifugiato? di Elise Gravel ed. HarperCollins).

C'è una storia che inizia con un cane. Anzi, con un cane e un uomo. Il cane è magro e denutrito. L'uomo è vecchio e stanco. Insieme a loro c'è il bosco, pieno di luci, ombre e cose nascoste. Come nei sogni. Nasce così una straordinaria amicizia tra l'uomo e la natura (Osso di Michele Serra ed. Feltrinelli).

Proprio quella natura che è così fragile e delicata che non può esere sciupata. Nè dagli animali, golosi di ghiande e di aghi di pino, nè dagli uomini. La storia di uno scoiattolino ghiotto di ghiande ci porta in un viaggio straordinario attraverso quel senso della misura e del limite che deve nascere già da piccoli (Un pò troppo di Olivier Tallec Ed. Clichy).

Nessuno vuole una puzzola in casa! Nemmeno Tasso che un giorno ne trova una davanti alla porta d'ingresso. Proprio lui che è concentrato nel suo lavoro sui sassi. eppure, da quell'incontro strampalato nascerà una splendida amicizia (Tasso e puzzola, Amy Timberlake ed. HarperCollins).



La storia di uno dei Paesi più tormentati della nostra attualità, le pagine di un romanzo per ragazzi per raccontare la terra che trema in Palestina all'arrivo dei Romani. Sara è una bambina e conosce così il dolore e il distacco dalla sua famiglia con l'arrivo di Flavio Vespasiano. In uno scenario indimenticabile, tra l'eruzione del Vesuvio a Pompei e l'inaugurazione del Colosseo a Roma, ecco la storia di un'antica eroina che ci insegna cosa sono dignità e amore (Fuga da Pompei di Daniela Morelli Ed. Il Battello a Vapore).

Amori più moderni quelli di Nikki che nei suoi tanti diari incontra di volta in volta amici speciali (I diari di Nikki. Cuori e batticuori di Rachel Renèe Russel Ed. Il Castoro).



Con l'arrivo dell'estate, tre libri che riguardano proprio questa stagione. D'estate cresce e si intensifica il rapporto tra due sorelle, Meg e Molly, legate da un amore impetuoso e costante che tiene unite tutte le famiglie (Un'estate da morire, Lois Lowry Ed. 21 Lettere).

Alcune estati sono indimenticabili, soprattutto da bambino. Succedono cose che quando torni a scuola, a settembre, sei un'altra persona. Succede anche a Giorgio, 13 anni e un'estate in montagna, lontano dal mondo conosciuto e dalle certezze d'un tempo (Un'estate in montagna, Sofia Gallo Ed. Salani).

E poi ci sono i campeggi. Quelli dei ragazzi sono indimenticabili. Anche per i gemelli Hans e Greta. Aspettavano questa vacanza da tutto l'inverno, ma certo non credevano di vivere un'avventura così sorprendentemente mostruosa! (Un'estate mostruosa, Nicola Brunialti ed. Lapis).

Infine parliamo di mafia. lo facciamo, come sempre con gli esperti e con le modalità consone ai più piccoli. La mafia spiegata ai ragazzi. Circolo lettori Torino