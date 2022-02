Libri di animali e cavalieri, 10 proposte per bimbi da 0 a 14 anni

Cavalieri forti e dalle armature scintillanti. Animali piccoli piccoli e furbissimi. Insieme, o da soli, in tante avventure. Questa settimana vi proponiamo dieci nuovi libri per vivere con la fantasia storie senza tempo. Buona lettura!

L'amicizia tra una volpe e di un orso, è la protagonista di una simpatica storia per i più piccoli. Una dimostrazione di fiducia e di capacità di comprensione l'uno dell'altro. Dagli animali si possono imparare molte cose. Dalle farfalle come colorare senza inquinare, dagli elefanti come creare plastica sostenibile, daglik scarafaggi come salvare le vittima dai terremoti...

Chi non ha amato le fiabe di Andersen? C'è ora una nuova versione con spendide illustrazioni.

Per gli amanti della storia eccovi un'avventura senza tempo. Anzi, nel tempo di quando il tempo non c'era ancora. Quando regnava il caos, la nebbia eil caos. Qui vivevano un gigante dalle fattezze umane e una mucca.

Siete mai riusciti a zittire un pulcino? Nemmeno mamma e papà ce la fanno... Servono per forza nuovi amici!.

Vivere i propri sogni come se fossero davvero realizzabili, a volte si può.

Eccoli i cavalieri delnostro secolo! Un nemico invisibile e una voragine senza fondo. Una nuova avventura di Stef e Phere.