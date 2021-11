Libri per bambini da 3 a 9 anni: le nuove uscite di novembre 2021

Uno, dieci cento giorni fortunati per Lucky Joey, lo scoiattolo più fortunato di New York! Ed anche l’unico con un lavoro vero: fa il lavavetri. Una storia dolce e romantica sulla vita che va colta in ogni istante e soprattutto condivisa con le persone a cui vogliamo bene. (Lucky Joey, Babalibri)

Quanta fatica per un lombrico spuntare dalle viscere fino alla superficie della terra. Ma lui sogna di avere più spazio. Lui sogna il vento, il sole, la pioggia e la neve. Le illustrazioni magiche di questo libro lo trasformano in un volo che porta dritto verso il cielo. (Il lombrico e lo storno, Salani editore)

Una bambina sola nel bosco con la neve soffice appena scesa dal cielo. Kikko sta cercando la strada che la porta dalla sua nonna, novella Cappuccetto Rosso, ma invece del lupo trova una casa abitata da tanti animali. Animali in festa! Per lei c’è una sedia e un posto d’onore al tavolo. Ma davvero gli animali possono essere amici dell’uomo? Anche quelli feroci come gli orsi? Si se succede nelle fiabe moderne dove l’amicizia è un valore imprescindibile (Una festa inaspettata, Salani Editore).

Cosa vi ricorda monte latte? Una morbida curva sulla quale sciare, il profilo di una città al tramonto, un girotondo sotto il sole, un temporale improvviso, un legame che non si scioglie mai. Questo è il monte dei legami familiari indissolubili, come il rapporto tra una mamma e il suo bambino (Monte latte, Terre di Mezzo).

Papà giochi ocn me? Papà lo scivolo! Papà mi prendi sulle spalle? Papà vieni!, Papà prendi!, Papà ho fame!, Papà mi spingi sull’altalena? Quanto altro è il nostro papà? (Dai papà!, Babalibri).

Inverno, tempo di montagna, di neve, di gite, di amici e di sci. Così anche per Thoni è arrivato il momento di una vacanza con i suoi cugini. Ma quante cose possono succedere in una settimana? Tra chi si innamora, chi è geloso, chi litiga e chi non vede l’ora di tornare a casa! (Thoni e i suoi cugini, HarperCollins).

Una storia senza tempo nell’Olanda di fine ottocento. Han e Gretel Brinken sono due fratelli, i migliori pattinatori del villaggio. E vincerebbero anche la gara che ha come premio i soldi per curare il loro papà se invece dei vecchi pattini di legno, avessero quelli d’acciaio. Ma ciò che conta è saper dare, solo così si potrà ricevere. (Pattini d’Argento, BurNatale).

Vacanze in arrivo, bambini ai fornelli!! Avete bisogno di suggerimenti per il super pranzo che volete preparare a mamma e papà (magari con l’aiuto di un altro adulto)? Eccolo! (Cooker girl, la cucina scaldacuore, Fabbri Editori).

Pensi forse che la natura sia lontana anni luce da te solo perché abiti al nono piano di un palazzone circondato solo da cemento? E il gatto che ti sta addosso? Il sole che entra dalla finestra? La pioggia che cade? la nuvola di cotone che ti avvolge? La natura è sempre accanto a noi, è sempre un dopo prezioso che va riconosciuto e preservato. (Ovunque la natura, Terre di Mezzo).

Nel dicembre del 1938 un giovane inglese cancellò la sua vacanza in montagna e partì per Praga per aiutare migliaia di rifugiati in fuga dal nazismo. Si chiamava Nicholas Winton e salvò, portandoli in Inghilterra, 669 bambini. Una di loro, Vera Gissimg, ha voluto raccontare la sua storia (Nicky&Vera, Ed. Rizzoli).

Ed ora la nostra storia di copertina. Un atlante dedicato ai sognatori, come sognatore era Jules Verne. In questo Atlante ci sono i suoi straordinari viaggi con i più inconsueti mezzi di trasporto mai visti usati per compierli (Atlante dei viaggi straordinari, Ed. Giralangolo EDT).

Montaggio clip: Antonio Augugliaro