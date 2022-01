Libri di gennaio, 10 proposte per bambini da 3 a 10 anni

Per la prima settimana dell'anno volevamo preparare una classifica dei libri più belli del 2021. Così riprendendo in mano le tante uscite dell'anno appena tascorso, ci è sembrato ingiusto premiare qualcuno a discapito di altri. Perché ci sono età diverse a cui i libri si rivolgono e per ciascuna di esse c'è un libro meraviglioso. Quindi abbiamo scelto di proporvi dieci libri che ci sono rimasti nel cuore, per un motivo o per l'altro. Non sono i più belli. Sono quelli ai quali siamo legati da un episodio, un ricordo, un'emozione. Che speriamo possano suscitare anche a voi.