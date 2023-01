Libri per iniziare bene l'anno, 6 libri per bambini da 3 a 10 anni

Un buon libro per iniziare bene l'anno. Anche per i nostri bambini. Ecco allora alcune proposte da non perdere. Buona lettura! ascolta articolo Condividi

Libri per bambini di 3 anni Tom e Pippo leggono una storia di Helen Oxenbury Camelozampa A Tom piace quando il papà gli legge una storia. Anche a Pippo piace ascoltare le storie. Se solo Pippo sapesse leggere... In questa serie di culto, finalmente anche in Italia, Helen Oxenbury racconta piccoli momenti della vita quotidiana di un bambino, con il realismo e l'ironia che la caratterizzano. Storie quotidiane con uno sviluppo lineare, testi curatissimi, illustrazioni realistiche, perfette per bambini di questa età.

Libri per bambini di 4 anni Il giardiniere dei sogni di Claudio Gobbetti Sassi, 2019 Un inno ai libri e alla lettura. Un omaggio alle prime pagine sfogliate della nostra vita e alle tante avventure scritte per aprire le porte della fantasia.

Libri per bambini di 5 anni La luna di Kiev di Gianni Rodari Einaudi Ragazzi, 2022 L'intero ricavato dalla vendita sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana Emergenza Ucraina. La luna di Kiev di Gianni Rodari per l'Ucraina. Una filastrocca di Gianni Rodari illustrata da Beatrice Alemagna. Un libro bello e anche buono: i ricavati delle vendite saranno interamente devoluti alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza in Ucraina. A quasi 70 anni dalla prima pubblicazione, il celebre componimento tratto dalla raccolta Filastrocche in cielo e in terra è diventato il simbolo della richiesta di pace.

Libri per bambini di 8 anni L' uomo che piantava gli alberi di Jean Giono Salani, 2022 Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta «come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione». Tullio Pericoli ha letto e annotato a margine questo grande testo, vero 'generatore di immagini' che respirano la stessa pace e lo stesso spirito del semplice pastore Elzéard Bouffier. Questo libro è l'evoluzione del suo percorso creativo, che negli anni ha reso essenziale, definitiva, la sua visione dell'opera.

Libri per bambini di 9 anni Diario di un piccolo Noob. Vol. 1 di Cube Kid Mondadori Electa, 2023 Minus è un giovane villico di Minecraftia, ma ha intenzione di cambiare le cose! Il suo sogno è diventare un vero guerriero e sconfiggere i mostri che minacciano il villaggio. Non resterà un noob per sempre, assolutamente no! E quando finalmente decide di intraprendere una nuova avventura si ritroverà in compagnia di un amico un po' strano, combatterà contro creature bizzarre e vivrà esperienze straordinarie. Sei pronto, Minus?