Giochi con me? 22 libri per bimbi da 0 a 12 anni da mettere in valigia

Pronti per partire? Mare, montagna, collina, città d'arte qualunque sia la vostra meta, in valigia non potete far mancare un bel libro. Avventura, gialli, film, storie d'amore, per addormentarsi e per coccolarsi; insomma, 22 libri imperdibili anche questa settimana, Buone vacanze e buona lettura!

Quando una notte l’antica pendola nella casa degli zii batte il tredicesimo rintocco, un magnifico giardino si apre davanti agli occhi di Tom.

Inizia così il romanzo a fumetti che riprende il capolavoro Philippa Pearce, un romanzo a fumetti, un’avventura straordinaria e misteriosa (Il giardino di mezzanotte, Edith Ed. Mondadori).

La pazienza ha un bel giardino. La vergogna si nasconde in una buca. L’amore è un elettricista. La curiosità sale sui tetti per vedere un pò più in là (Ci conosciamo?, Tina Oziewicz e Aleksandra Zajac Ed. Terre di Mezzo). Un incontro per i più piccoli con i sentimenti.

Che ne dite di trascorrere un annocon madre natura? Per imparare ad apprezzare frutti e fiori ad ogni stagione (Un anno con madre natura, Rebecca Gabrill e Rebecca Green Ed. Mondadori).

A volte la natura fa anche paura. A Frederick ad esempio, fa proprio una gran paura! Come farà a superarla? (Le disavventure di Frederick, Ben Manley e Emma Chichester Clark Ed. Terre di Mezzo).

Quanto sono grandi le avventure? Come il mondo più o meno… (Grande come il mondo, Gianni Rodari Ed. Einaudi Ragazzi). Oppure possono nascondersi dentro ad un piccolo giallo (Ciccio e il mistero degli antifurto, Carlo Barbieri Ed. Einaudi Ragazzi) o in una scuola di mostri (Malvina e la bestiolina, Sally Rippin Ed. Emme).

Per chi ama il mistero non potrà non apprezzare la storia di tre ragazzi che vogliono trascorrere insieme una vacanza, ma durante una gita in bici assistono a un delitto e da lì in poi la loro vita cambierà per sempre (Mystery Game, Luca Tebaldi Ed. EL).

Infine le avventure per eccellenza, dopo i libri, i film. 116 per la precisione da vedere prima dei 16 anni (116 film da vedere prima dei 16 anni, Manlio Castagna Ed. Mondadori).