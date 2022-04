Il 6 aprile è la Giornata dello sport per lo sviluppo e la pace

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di dedicare l’intera giornata del 6 aprile alla bellezza della disciplina sportiva, non solo come strumento di allenamento, ma come veicolo di sviluppo collettivo e di pace tra individui anche molto diversi tra loro ascolta articolo Condividi

Il 6 aprile è un’importantissima giornata celebrata a livello globale e dedicata alla bellezza dello Sport. Esercizio fisico non solo pensato per il semplice benessere e per una forma salutare, ma come vero e proprio veicolo di sviluppo per vecchie e nuove generazioni, così come simbolo di pace e tolleranza tra individui con usi, costumi ed esigenze anche molto diverse tra loro. Perché lo sport è crescita del singolo ma anche avanzamento e progresso reciproco di tutta la collettività.

Quando è stata istituita la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace La Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, che da calendario si celebra ogni anno il 6 aprile, è stata istituita nel 2013 da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il motivo che si nasconde dietro questa scelta? L’Onu ha optato per dedicare un’intera giornata alle discipline sportive non solo per riconoscere gli effetti positivi sulla salute fisica e mentale degli individui, impegnati nel seguire uno stile di vita sano e con movimento regolare, ma soprattutto per rendere noto il potere dello sport come guida al cambiamento sociale per lo sviluppo della collettività, per promuovere la pace e l’uguaglianza tra gli individui di nazionalità e rango anche molto diverso tra loro. La Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace si celebra il 6 aprile in una scelta non casuale. Questa data corrisponde all’apertura dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna, tenutisi ad Atene nel 1896.