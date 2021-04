Giochi con me? Giornata della Terra, i libri per spiegarla ai bambini

Earth day nei tanti libri per bambini che insegnano, fin da piccoli, a tutelare il nostro pianeta e a rispettarlo. Perchè non è mai troppo presto per imparare a rispettare l'ambiente e abituarsi a prendersene cura. Condividi:

LIBRI PER BAMBINI DI 3 ANNI S.O.S. Terra Ed. La margherita Come spiegare ai bambini cos’è lo spreco di plastica, l’inquinamento o il risparmio energetico? Questo libro spiega con semplici disegni sovrapposti a pagine in acetato, quali sarebbero i benefici per ogni piccolo cambiamento

approfondimento Giochi con me? Tutte le puntate Barnabé cura il pianeta di Gilles Bizouerne, Béatrice Rodriguez Ed. terre di Mezzo Bernabè è un tasso che vuole curare il pianeta. Così in compagnia della tartaruga Costanza e della talpa Clara si mette in viaggio alla ricerca di quegli oggetti che inquinano di più.

LIBRI PER BAMBINI DI 4 ANNI Avrò cura di te di Maria Loretta Giraldo Ed. Camelozampa C'era una volta un minuscolo seme. Sembra sperduto nel mondo. Poi il Cielo, l'Acqua e la Terra lo videro, provarono tenerezza per lui e ne ebbero cura. Così divenne un albero forte e robusto.

Come un albero di Maria Gianferrari ed. Rizzoli Gli alberi sono come gli uomini. la colonna vertebrale è il tuo tronco, la pelle è come la corteccia, il tuo cuore ti dà forza e sostegno, come la linfa. Una ragione in più per tutelarli e difenderli.

LIBRI PER BAMBINI DI 5 ANNI Rifiuti e riciclo. Sollevo e scopro. Il libro dei perché di Katie Daynes Ed. Usborne Il libro spiega cosa succede ai rifiuti che produciamo, come funziona il riciclo e perché è importante fare la raccolta differenziata.

Prendiamoci cura del pianeta di Katie Daynes Ed. Usborne Casa nostra è il pianeta terra, ed è l’unica nostra casa. Per questo dobbiamo prendercene cura.

Il germoglio che non voleva crescere Britta Teckentrup ed. Uovonero In primavere tutti i sei nel terreno spuntano. Tutti tranne uno che ritarda qualche settimana. Un giorno però decide anche lui di uscire dalla terra, ma ormai tutti gli altri sono già grandi e gli coprono il sole. Solo la sua tenacia lo porterà a diventare una pianta rigogliosa e bellissima.

Il collezionista di insetti di Alex G. Griffiths Ed. Clichy George ama gli insetti. Così decide di catturarli e chiuderli in tanti barattoli. Ma poi si rende conto che in questo modo succede qualcosa di molto brutto alla natura che lo circonda…

LIBRI PER BAMBINI DI 6 ANNI Questo è il nostro mondo di Tracey Turner Ed. Vallardi Come vivono i bambini in giro per il mondo, e che rapporto hanno con il loro habitat naturale? Come va a scuola Monique che vive su un'isoletta nell'oceano Pacifico? O Marcia che vive in un villaggio nella foresta amazzonica? Un modo originale e istruttivo per conoscere le differenze naturalistiche del mondo.

Un fiume di Marc Martin Ed. Salani Un fiume che attraversa le autostrade e i campi coltivati che sembrano dei giganteschi patchwork, le fabbriche fumose fino alle foreste brulicanti di vita. Tanti paesaggi che contribuiscono a raccontare il delicato rapporto tra l’uomo e la natura.

La plastica. Il libro dei perché Katie Daynes Ed. Usborne Tante linguette svelano che cosa possiamo fare per salvaguardare il pianeta e limitare la plastica.

LIBRI PER BAMBINI DI 8 ANNI Max salva il pianeta. Come puoi cambiare il mondo a 9 anni (senza fare disastri) di Tim Allman Ed. Piemme Max ha una missione, salvare il pianeta. Quindi escogita un po' di idee per il grande cambiamento e decide di nascondere le chiavi della macchina ai miei genitori, andare a scuola indossando un sacco a pelo per risparmiare sul riscaldamento o piantare alberi senza l’autorizzazione del preside. Non tutti però accettano di buon grado queste iniziative…

Alla scoperta del pianeta Terra di Megan Cullis,Matthew Oldham Ed. Usborne Tante illustrazione per descrivere le meraviglie del nostro pianeta, dalle cime delle montagne più alte alle profondità degli oceani, passando per ogni continente come in un viaggio virtuale. Un libro pieno di curiosità e informazioni, dati e cartine che spiegano i segreti della Terra.

Flower power. La forza gentile delle piante Olaf Hajek, Christine Paxmann Ed. Rizzoli Un libro per far conoscere ai più piccoli la straordinaria bellezza delle piante e dell’arte.

LIBRI PER BAMBINI DI 9 ANNI Coda di castoro. Un'avventura per salvare la natura! di Daniele Mocci, Luca Usai Ed. Mondadori Coda di Castoro è un piccolo indiano delle Lingue Dritte, Insieme al castoro Ba-da-bum, al puledro Ascella Pezzata e ai suoi amici Lenticchia Bollita, Arco Storto, Molte Parole e Tempesta di Grandine, sventerà il malvagio piano delle Teste di Legno, la tribù nemica che ha inquinato il laghetto vicino al villaggio per cacciarli dalle loro terre.

100 cose da sapere per salvare il pianeta Traduttore: Marco Bogliolo Curatore: Loredana Riu, Cristina Samani, Louise Terallis Ed. Usborne Che cosa sono i batteri? E come fanno a magiare la plastica e a ridurre l’inquinamento? Come possono i maglioni di lana aiutare i pinguini? Tante curiosità per salvare il pianeta.

Basta plastica! Come le materie sintetiche hanno conquistato il mondo (e cosa puoi fare per fermarle) di Georgia Amson-Bradshaw Ed. Gallucci E’ ora di dire basta alla plastica. In questo libro viene spiegato ai più piccoli cos'è la plastica, com'è fatta, quali problemi crea e come ne siamo diventati dipendenti. Ma ci sono anche tutte le possibili saluzioni per evitare di usarla, o quantomeno di abusarne.