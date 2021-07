Estate 2021, 22 giochi e libri per bambini sotto l'ombrellone

Tanti libri per bambini e ragazzi dal portarsi in valigia. Avventura, scienza, giochi, curiosità e molto altro. Come sempre, buona lettura!

Come si può diventare cintura nera di informazioni pazzesche su ogni argomento? Per sapere tutto di tutto, c’è un libro fatto apposta per i bambini più curiosi. Notizie sorprendenti, le meraviglie del nostro pianeta, le curiosità su animali, persone e luoghi formidabili. (Il grande libro per bambini curiosi Nord-sud edizioni).

Avete mai sentito parlare di Groelefante? E del suo amico topolino? Insieme sono una coppia formidabile. Il loro gioco preferito è sfidarsi a suon di battute “bestiali”! (Groelefante & topolino Che coppia! Di Pierre Delye e Ronan Badel Ed. Terre di Mezzo).

Sempre insieme come amici inseparabili o fratelli. Magari sorelle. Di spada e di incanto. Evande sta per tornare dalla sorella dopo otto anni al servizio dell’esercito della regina. Ma la seguirà un terribile segreto… (Sorelle di spada e d’incanto di Rebecca Ross Ed. Piemme).

Difficile avere 17 anni e rispettare quelle regole che le ragazze devono seguire in cambio dle privilegio di avere un posto nel mondo. (Una ragazza perfetta di Candace Bushnell e Katie Cotugno Ed. HarperCollins).

A nessun bambino piace l’orfanotrofio. Earwig ci è abituata e non le dispiace poi tanto. Fin quando un giorno viene adottata da una strana famiglia che la porta in una casa piena di stanze segrete, pozioni magiche e naturalmente una mamma strega!. Dal libro è stato tratto il film dello Studio Ghibli (Earwig w l strega di Diana Wynne Jones ed. Salani).

La bottega degli incubi cerca un aiutante! Chi si offrirà? (La bottega degli incubi di Magdalena Hai e Teemu Juhani Ed. Terre di Mezzo).

Un uomo bussa alla villa di cicerone, Si chiama Lucio Crispo e ha bisogno dell’avvocato più famoso di Roma per un caso di omicidio. Tullia, la figlia di Cicerone non ha dubbi: bisogna indagare e dimostrare a tutti che le ragazze non sono nate solo per tessere e filare (Delictum. Un detective nell’antica Roma di Lia Celi ed. Il Battello a Vapore).

Pesciolino vuole un mare tutto per sé. Ma nuota nuota trova sempre accanto qualuno, una tartaruga, un calamaro, un granchio. E le sorprese non finiscono qui. (Pesciolino è stato il primo di Angelo Mozzillo e Alice Piaggio Ed. Terre di Mezzo).

Avete mai studiato la matematica con il professo Cacca? Come dite? Mai sentito? Il professor Cacca è il professore più divertente che ci sia! Provare per credere! (La matematica con il professor Cacca Ed. Salani)

Il mio piccolo amico umano Noè si è trasferito con i suoi genitori lontano e Tarzan, un magnifico pony, ha sempre il musolungo. (Tarzan musolungo. Un pony al galoppo verso la libertà di Cécile Alix e Louis Thomas ed. Terre di Mezzo).

Non diciamo mai abbastanza “Ti voglio bene”. Parole che non potranno mai essere dimenticate. (Mio nonno sta svanendo di Gilles Baum Barroux Ed. Terre di Mezzo).

C’è un giorno speciale in cui il maestro darà un premio a chi riuscirà a mostrare l’oggetto più bello. Ma il tesoro più bello a volte non è così evidente agli occhi di tutti… (Il primo premio di Rob Biddulph Ed. HarperCollins).

Come si sconfigge un virus di cui si sa poco o nulla? Ci vuole la forza di un cavaliere e la dolcezza di una principessa (Il Cavaliere, la principessa e il virus invisibile di Farnz Pagot (I proventi saranno devoluti all'ospedale Mayer di Firenze)).

Il maialino Oscar vorrebbe essere sempre la star assoluta. Ma non può fare a meno dei suoi amici. (Oscar Superstar e il grande splash di Greg Pizzoli Ed. Terre di Mezzo).

Billy Marvel, unico sopravvissuto al terribile naufragio della baleniera Kraken, viene adottato da una compagnia di attori nel 1766. Da quel momento la sua casa diventa il Royal Theatre e ha inizio la gloriosa dinastia dei Marvel. (Il tesoro dei Marvel di Brian Selznick Ed. Mondadori).

Con la bella stagione Nino la Talpa e Topo Taddeo di godono il dolce far niente, che in due, si sa, è ancora più dolce… (Nino & Taddeo un’estate in tandem di Henri Meunier e Benjamin Chaud ed. Terre di Mezzo).