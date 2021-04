Giochi con me? Libri per bambini e lupi che cambiano colore

C'è un lupo che vuole cambiare colore. Il suo pelo nero è triste, tanto triste... Seguite l'animazione per scoprire come farà. Questa settimana andremo anche alla scoperta della filosofia per bambini, dei grandi classici tornati a nuova vita e tante altre avventure. Buona lettura! Condividi:

Il lupo che voleva cambiare colore. Di Orianne Lallemand Ed. Gribaudo Un lupo nero voleva cambiare colore. Così, ogni girono per tutta la settimana, decide di provare colori sempre nuovi. Ma non tutto è come sembra. (montaggio e animazione Antonio Augugliaro)

Libri per bambini di 0 anni approfondimento Giochi con me? Le puntate precedenti Mila. Libri a 4 zampe Di Raffaella Bolaffio Ed. Il Castoro Libri pieghevoli per i più piccoli. Torna Mia, questa volta stanca e con l voglia di fare un riposino. Deve però trovare il posto perfetto.

La mia giornata di Raffaella Castagna Ed. Lapis Mi vesto, gioco, faccio la pappa. Figure ad alto contrasto per stimolare le capacità visive e associative dei più piccoli

Io vado! di Matthieu Maudet Ed. Baba libri Per uccellino è arrivato il momento di lasciare il nido. In famiglia tutti hanno qualche cosa per lui, tutti lo incoraggiano e lo accompagnano con piccoli gesti affettuosi.

Libri per bambini di 4 anni Il berretto rosso Di Agostino Traini ed. Il Castoro Cappuccetto Rosso non c’entra niente. Ma forse un po' sì. Questa storia parla di una bambina con un berretto rosso, di un lupo innamorato che glielo vuole rubare e di una nonnina con il raffreddore.

Gatti come noi (mi manchi, dove sei?) di Jimmy Liao Ed. terre di Mezzo Lui se ne va e anche l’adorato gatto scompare. Tutto sembra buio e senza speranza. Ma poi sboccia un delicato fiore sul davanzale. E la vita ricomincia.

Libri per bambini di 5 anni Il collezionista di insetti di Alex G. Griffiths Ed. Clichy George è innamorato degli insetti., Non riesce a pensare ad altro! Così decide di catturarne un po' e di metterli in tanti barattoli. Ma loro non sono molto felici. E nemmeno il nostro ecosistema.

l grande libro dei labirinti. Giochi e passatempi di Kirsteen Robson, Ruth Russell Ed. Usborne 50 labirinti intricati da svelare. Un gioco ideale per sviluppare la logica e lo spirito d'osservazione.

Libri per bambini di 7 anni Magnifica Mabel e la corsa delle uova di Ruth Quayle Ed. Lapis Tre episodi in cui la piccola Mabel si mette alla prova. Con una gara di corsa, con quella dei cani ed infime come attrice. Come andrà a finire?

Persuasione. Magnifica Jane Austen di Narinder Dhami Ed. Il Battello a Vapore Il classico di Jane Austen in una veste nuova. Anne Elliot per assecondare la sua famiglia, lascia il suo fidanzato storico. Ma il destino, otto anni dopo, li fa reincontrare. Cosa succederà?

Libri per bambini di 8 anni Rughe. Storia di un nonno di David Grossman Ed. Mondadori Che cosa sono le rughe? Un nonno spiega con grande onestà e sincerità, a cosa servono, quando si formano e perché. E che cosa rappresentano.

Merlino, Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda di Sara Marconi Ed. Lapis La leggenda di Exalibur e la Tavola Rotonda, il mistero di Stonehenge e il Sacro Graal in un romanzo magico e travolgente s'incontrano le gesta cavalleresche di mago Merlino e re Artù e le storie di Viviana e Lancillotto.

La maschera del cigno. Doctor Jackie e Miss Haide di Gisella Laterza, Giada Pavesi Ed. Il Battello a Vapore Primo volume di Doctor Jackie e Miss Haide una serie di gialli per ragazzi, pubblicata dal Battello a Vapore, con protagoniste le gemelle Turner e un giovane Stevenson. E chissà che proprio dalle sue misteriose amiche il futuro scrittore non tragga l’ispirazione per uno dei capolavori della letteratura.

Paper show Ed. Giunti PaperShow, un volume celebrativo dedicato a Vincenzo Mollica, che raccoglie le più belle storie a fumetti che hanno visto protagonista il famoso giornalista nelle amate vesti del papero Paperica. Si tratta di un vero e proprio compendio di storia dello spettacolo degli ultimi 25 anni, visti dagli occhi di Paperica e raccontati alla maniera disneyana.

Libri per bambini di 9 anni Il club dei perdenti di Andrew Clements Ed. Bur Ragazzi Andrew Clements ci regala una storia di scuola che è una dichiarazione d'amore alla lettura e ci ricorda che a volte le storie più belle sono quelle che succedono fuori dai libri: le nostre!

Libri per bambini di 10 anni Uno per due di Andrew Clements ed. Bur Due gemelli così identici che anche i loro genitori li confondono. Niente di meglio per Jay e Ray che hanno deciso di diventare uno solo.

L’officina delle storie - IL Circolo dei lettori Il Circolo dei lettori promuove e produce cultura. Lo fa ogni giorno, dal vivo e online, con incontri, presentazioni editoriali, gruppi di lettura, corsi, festival e concerti nelle sue sedi di Torino, Novara e Rivoli. Questa settimana vi proponiamo una sezione dedicata alla filosofia spiegata ai più piccoli.

Storia illustrata degli Ufo Di Adam Allsuch Boardman Ed. Einaudi Ragazzi Questa guida illustrata alla storia degli Ufo racconta alcuni dei più famosi casi mediatici e indaga gli extraterrestri, le agenzie governative e i velivoli che stanno dietro alle leggende.

Libri per bambini di 12 anni Caramelle dal cielo di Marta Palazzesi Ed. Gallucci Due bambini. Diversi, profondamente diversi. I loro destini si incrociano la notte del 12 agosto 1943, quando il suono di una sirena d’allarme annuncia un'incursione aerea. E così nasce un’alleanza.

Quando saremo liberi di Maria Chiara Duca Ed. Il Battello a Vapore Sono nato e cresciuto in schiavitù e non appena ne ho avuto la possibilità ho imbracciato le armi per liberare chi era ancora in catene. per assicurarmi che nessuno, mai più, conoscesse il dolore della frusta sulla schiena