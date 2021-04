Giochi con me? Libri per bambini e la strega che ruba la felicità

C'è una strega cattiva, ma molto molto cattiva. Intrappola la felicità nei suoi capelli e non la lascia più. Gli animali del bosco sono disperati... Come faranno a ritrovare la gioia d'un tempo? Questa e tante altre storie nei libri per bambini di questa settimana. Buona lettura! Condividi:

Felicità ne avete? di Lisa Biggi,Monica Barengo Ed. Kitte C’è un ladro molto crudele in un villaggio lontano lontano. E’ un ladro di felicità. Anzi è una ladra, perché è una strega e anche molto cattiva. Imbriglia la felicità nei suoi lunghi capelli e da lì non esce più. Gli animali del bosco però, escogitano una soluzione… (montaggio Antonio Augugliaro)

LIBRI PER BAMBINI DI 3 ANNI approfondimento Tutte le puntate di Giochi con me? La bambina che non dormiva mai di Lidia Ravera Ed Rizzoli Non solo capricci per andare a nanna. La piccolina proprio non si addormenta. E la mamma? La mamma diventa sempre più piccina, piccina, tanto da stare dentro a una pantofola. Quale sarà la soluzione?

Quattro zampe per andare lontano di Gaëtan Dorémus Ed. Terre di Mezzo Scoprire il mondo a quattro zampe. Scoprire le sensazioni del terreno, camminare sull'erbetta fresca, tuffarti nelle pozzanghere e schizzare fango dappertutto...

LIBRI PER BAMBINI DI 5 ANNI I dispettosi di Emma Lidia Squillari Ed. Terre di Mezzo Gli uccellini sull’albero del parco non cantano. Non cinguettano. Loro litigano solo tra loro e il suono che emettono è fastidioso. E sono così saccenti e indaffarati a litigare l’uno con l’altro, che non si preoccupano nemmeno del temporale che sta arrivando. Ma proprio quel temporale li cambierà per sempre.

Cicciozilla di David Zeltser Ed. HarperCollins Come si racconta la rivalità tra bulli e secchioni?. Bertie a scuola è considerato un merluzzo per le sue enormi dimensioni. Tutti lo prendono in giro e lo chiamano “Cicciozilla”. Un giorno Bertie si stufa e decide di inghiottirli tutti. Ma per lui si profilano all’orizzonte non pochi guai…

L' alfabeto della paura. 21 storie di lettere coraggiose di Michele Dalai Ed. Feltrinelli Kids Tutti i bambini vogliono distruggere i draghi. In questo libro ci sono 21 avventure, dalla A di Acqua alla Z di Zombie ognuna ispirata a una lettera dell'alfabeto e a una paura diversa, per scoprire modi diversi per far crescere il coraggio.

Il ladro di schermi! Helen Docherty Ed. Nord-Sud edizioni C’è qualcuno in giro che ruba gli schermi dei telefoni e dei tablet! Chi sarà mai? Ma è una Sgraffola, una super eroina che ama i bambini che giocano insieme all’aria aperta.

LIBRI PER BAMBINI DI 6 ANNI Un' ora alla fine del mondo

di Mathieu Sylvander,Perceval Barrier Un’astronave che atterra proprio davanti alla fattoria dei nonni! Che avventura! Gli alieni hanno finito il loro carburante e non possono ripartire. E per di più, sono sulla terra per distruggere il pianeta. Nina e i suoi amici hanno un’ora a disposizione per evitare il peggio.

Le uova scomparse. Sandra la capra detective. di Giuditta Campello Ed. HarperCollins La fattoria Bel Belato sembra uguale a tutte le altre, ma ogni notte succede qualcosa di inaspettato e misterioso. Solo la capra Sandra sarà svelare i misteri.

Nina cerca storie di Clothilde Delacroix Ed. Superbaba Nina non ha più l’ispirazione. Nonostante scrivere sia la sua passione. Ma non ha più niente da dire, nessuna idea. Niente. Zero. Così decide di fare una passeggiata per raccogliere papaveri rossi. Troverà l’ispirazione? (Testo in stampatello maiuscolo)

LIBRI PER BAMBINI DI 8 ANNI Bethany e la bestia di Jack Meggitt-Philips Ed. Rizzoli Ebenezer Tweezer ha 511 anni, ma sprizza giovinezza. Lui è un uomo terribile con una vita meravigliosa. Ogni giorno sale nel sottotetto dalla bestia che tiene rinchiusa lì. Perché? E chi sarà mai quest’uomo misterioso?

Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba di Ilide Carmignani Ed. Salani editore Questa è la favola di Sepúlveda, autore indimenticabile di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e di molti altri romanzi, ed è essa stessa la storia della sua vita raccontata a un gatto. Nato in un bel giorno di primavera in un albergo nella terra ai confini del mondo, Luis, detto Lucho, comincia il suo racconto dai nonni e dall'infanzia a Santiago. Una vita avventurosa, generosa e intensissima, "incandescente" come dice lui stesso, narrata come una favola dolce e forte.

Il sapore dei desideri. Betsy, Mr. Tigre e le bacche della felicità Sally Gardner Ed. Terre di Mezzo Betsy vive su un'isoletta dimenticata dalle mappe. Sua madre è una sirena, suo padre è un inventore e prepara gelati mirabolanti. Un giorno la bimba incontra una principessa trasformata in rospo dalla sorellastra prepotente, che ora tiranneggia incontrastata sull'isola dei Gongalunghi. L'unico modo per liberare la principessa è farle mangiare un gelato capace di esaudire i desideri. Ma per prepararlo servono bacche magiche che crescono solo alla luce della luna blu, e la luna blu appare una volta ogni mille mai... Meglio chiedere aiuto a Mr. Tigre, che è sempre pieno di risorse, e partire insieme verso l'avventura!

LIBRI PER BAMBINI DI 10 ANNI Diario di un guerriero di Cube Kid Ed. ElectaJunior Conosci Minus, il villico che sogna di diventare un guerriero? Minus ha dodici anni, frequenta le medie di Minecraftia e il suo destino, come per tutti gli altri villici, è fare il contadino, il fabbro o il boscaiolo... Il suo sogno, però, è diventare un avventuriero e combattere i mostri che attaccano continuamente il villaggio. E così, quando viene a sapere che i cinque migliori alunni di tutta la scuola potranno essere addestrati come guerrieri, Minus decide che per niente al mondo si lascerà sfuggire un'occasione simile. La competizione sarà durissima, ma Minus è pronto a tutto: quest'anno nessuno potrà più trattarlo come un noob. Della stessa serie: - Diario di un vero guerriero - Diario di un super guerriero - Diario di un mega guerriero - Diario del vero guerriero - Diario dell’ultimo guerriero - Diario di un supremo guerriero

Una storia di scuola di Andrew Clements Ed. BUR Ragazzi Natalie, 12 anni, è una vera scrittrice. Fa leggere i primi capitoli del suo romanzo, una storia ambientata a scuola, alla sua migliore amica, Zoe, che la spinge a farsi pubblicare. Il problema è che la mamma di Natalie è editor in una casa editrice che fa libri per ragazzi, e quindi la ragazzina sa benissimo che il suo testo, se spedito, rischia di restare non letto in una pila per mesi se non anni. Così Zoe, grazie alla complicità del padre avvocato e dell'insegnante di lingua s'improvvisa agente di Natalie: affitta un ufficio, inventa una carta da lettere e un nome attraente, chiama la mamma di Natalie annunciando un manoscritto strepitoso e glielo spedisce.

Kobe Bryant fan book Achille Rubini Ed. ElectaJunior "Si tolse per l'ultima volta la maglia dei Lakers. ora non era più un campione... era una leggenda."

Il mio gatto si chiama Odino Francesco Bedini Ed. Il Castoro Ecco il primo volume con le avventure di quattro ragazzi e un gatto divino scorbutico e spelacchiato. Il tutto mescolato a Elfi, streghe e creature provenienti dalla mitologia di tutti i tempi.

Charles Leclerc fan book Achille Rubini Ed. ElectaJunior "Tutto quel rosso ovunque, le grida di gioia, gli applausi... che grandissima emozione! Charles s'infilò nella monoposto. era di nuovo in pole position."

LIBRI PER BAMBINI DI 12 ANNI The Final Six di Alexandra Monir Ed. HarperCollins 24 ragazzi prescelti sono pronti a salvare la razza umana dall’estinzione. Fondano una colonia su Europa, una delle lune di Giove, ma per sopravvivere lassù servono requisiti fisici particolari che soltanto loro possiedono. A loro, i Final Six, è affidato il futuro dell'umanità.