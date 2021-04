Giochi con me? Libri per bambini e la scintilla dell'autismo

Nella giornata internazionale dell'Autismo, vi raccontiamo la storia di una bambina normodivergente raccontata da una ragazza autistica che meglio di chiunque altro sa cogliere le peculiarità di questa sindrome. E poi, come sempre, tante storie per i più piccoli e i grandicelli. Avventure, fantasia, gioco, relax e anche un pò di studio. Divertendosi, ovviamente! Buona lettura.

Una specie di scintilla

di Elle McNicoll ed. Uovonero

Ostilità, diffidenza e paura degli altri sono una costante per Addie. E la sua insegnante, Miss Murphy non le facilità certo la vita. La umilia e anche la sua migliore amica le ha voltato le spalle. La vita di Addie cambia quando scopre che in passato, in un paesino della Scozia settentrionale, molte donne furono torturate e condannate a morte come “streghe”. Sente che deve riscattarle. Una storia delicata che affronta il tema degli ideali, del coraggio e dell’accettazione partendo dalla condizione dell’autrice, autistica come la protagonista.

(montaggio Antonio Augugliaro)