Giochi con me? 15 domande nei libri per bambini

La nostra rubrica compie questa settimana un anno di vita! Festeggiamo con tanti nuovi libri per i più piccoli. In questa puntata oltre alle mille solite avventure, scopriremo anche cosa c'è nella testa di ciascuno di noi... Buona lettura!!

Cosa c'è nella mia testa? Le 15 domande. Il libro che ti spiega tutto sul cervello di Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia, Luca Bonfanti Ed. Il Castoro 15 domande per diventare grandi. 15 interrogativi per soddisfare le curiosità dei più piccoli. Non proprio un’enciclopedia, ma una serie di libri per rispondere ai tanti quesiti, e alle molte curiosità, dei bambini. della stessa collana: A cosa servono i soldi (Intervista a: Pierdomenico Baccalario - montaggio clip Antonio Augugliaro)

Vuoi essere mio amico? di Sam McBratney Ed nord-Sud Che cosa c'è ad aspettare Leprottino al Monte Nuvola? La migliore delle sorprese…

Dall'io al noi. Il cuore dei bambini cambierà il mondo. Antonella Antonelli, Laura Locatelli Ed. Gribaudo Liliana Segre firma la prefazione di questo libri che è l’inizio dell’educazione civica per i bambini. Cinque fiabe vengono riproposte in una chiave di riflessione, dove “io” e “mio” diventano “noi” e “nostro”.

Libri per bambini di 4 anni (Sopra e) sotto il tavolo. Su per giù. Silvia Serreli Ed. Gribaudo Due parole di senso opposto, sopra-sotto, davanti-dietro, creano una nuova serie per i più piccoli. Ogni storia nasconde piccoli segreti…

Libri per bambini di 5 anni L'acchiappacalma. Un libro di attività per rilassarsi e ritrovare la calma di Eddie Reynolds Ed. Usborne Idee per rilassarsi, concentrarsi, ritrovare la calma, ma anche giocare, creare e meditare.

Libri per bambini di 7 anni Carlotta & lo zio elettrico. Un'avventura rock'n'roll di Federico Appel Ed. Terre di Mezzo Un’estate con lo zio Arturo. E un rompicapo che certo non si immaginava. Lo zio più stralunato che esista la trascina in un viaggio on the road a bordo del suo trattore. Pochi indizi e tutti strampalati per un’estate da non dimenticare.

Il grande viaggio delle famiglie straordinarie di Susanna Isern Ed. Nord Sud Edizioni 17 famiglie, una nave e un furto misterioso. Famiglie molto diverse tra loro, storie, vite, rapporti completamente diversi. Tocchera all’ispettrice Croce e a sua figlia Alba scoprire chi ha ribato il prezioso smeraldo della duchessa Della Florinata.

Minipin di Roald Dahl Ed. Salani C’è un bosco stregato da cui nessuno è tornato. Il piccolo Bill è un bambino sveglio e curioso. E anche un po' disobbediente, perché non ascolta i consigli della mamma. E nel bosco ci va. Qui incontra i Policorni, Gli Sfarabocchi, i Cnidi Vermicolosi e i Sarcopedonti. Come farà ad affrontarli?

Libri per bambini di 8 anni Valerio nella tana del varano di Luca Poldelmengo Ed. Gallucci Dal laboratorio del Bioparco, scompaiono un varano e del materiale radioattivo. Toccherà a Valerio e Carlotta scoprire chi si nasconde dietro questo misterioso furto.

Il segreto dello chef. Le avventure di Nazar Malik Olivia Corio Ed. Il Castoro Ci sono dei tatuaggi magici che diventano vivi!. Sono quelli di Nazar Malik e della sua famiglia. Quello di Nazar è un polipo pasticcione, goloso, pieno di risorse, ma anche parecchio pasticcione!

La casa ai confini della magia di Amy Sparkes Ed. terre di Mezzo La piccola Nove farebbe di tutto per fuggire dal fatiscente sottoscala dove quella vecchia serpe di Taschino "alleva" una banda di orfanelli costringendoli a rubare per lui. Un giorno sfila una casa in miniatura dalla borsa di una misteriosa donna dall'abito scarlatto, bussa alla porticina e all'improvviso si trova all'interno, dove una potente strega ha intrappolato (ma perché?) un troll armato di spolverino, un giovane mago in pigiama e un cucchiaio parlante. Solo Nove può salvarli: in cambio riceverà un gioiello di inestimabile valore in grado di cambiarle la vita per sempre.

Libri per bambini di 10 anni Ragione e sentimento. Magnifica Jane Austen di Joanna Nadin Ed. Battello a Vapore Il classico di Jane Austen in una veste fresca e originale, con nuove illustrazioni.

Susanna e gli orchi di Mariella Ottino, Silvio Conte Ed. Albe Vive nascosta in un buco scavato in una baracca. Una bambina cresce così, ma almeno riesce a sfuggire alla deportazione in un lager nazista. Ma come trascorre le sue giornate Susanna?

Prestami un sogno. Storia di un banchiere, di una ragazza con i guantoni e di libri sugli alberi Luigi Garlando Ed. HarperCollins La storia di un banchiere, di una ragazza con i guantoni e del sogno di una libreria rampante.