Giochi con me? I libri per bambini sono come un albero...

Il 22 aprile sarà la Giornata Mondiale della Terra. Vogliamo giocare un po' d'anticipo e raccontarvi come un albero può rappresentare ciascuno di noi. Questa settimana ci sono poi avventure addirittura extraterrestri, scopriremo il corpo umano e come cucinano i grandi chef. Buona lettura bimbi! Condividi:

Come un albero di Maria Gianferrari Ed. Rizzoli Forse non ci hai mai fatto caso, ma tu sei come un albero: la colonna vertebrale è il tuo tronco, la pelle è come la corteccia, il tuo cuore ti dà forza e sostegno, come la linfa. E, come te e tutti gli uomini, anche gli alberi sono esseri sociali. Comunicano tra loro, condividono cibo e risorse, si prendono cura l'uno dell'altro e, quando sono insieme, sono più forti. (montaggio Antonio Augugliaro)

Libri per bambini da 3 anni approfondimento Tutte le puntate di Giochi con me? Il piccolo indiano di Mercè Galí Ed. Kitte Una delicata storia da costruire con la fantasia.

È(v)viva la scuola! di Massimiliano Maiucchi Ed. Edizionicorsare Tante filastrocche dedicate alla scuola.

Moabi di Mickael El Fathi Ed. terre di Mezzo C’è un albero millenario. I suoi rami hanno visto arrivare i dinosauri, i primi uccelli e poi l’uomo, l’animale pi strano di tutti.

Quattro zampe per andare lontano di Gaëtan Dorémus Ed. Terre di Mezzo I bambini più piccoli non hanno bisogno di camminare su due gambe, possono tranquillamente esplorar eil mondo a quattro zampe! Così si può camminare sull'erbetta fresca, tuffarsi nelle pozzanghere e schizzare fango dappertutto...

Libri per bambini di 5 anni Cucinare insieme è un gioco buonissimo. Ricette, gusto e salute per bambini di ogni età Marco Bianchi Ed. HarperCollins A quanti anni si può iniziare a cucinare? Quando si ha l’ispirazione, la voglia e il desiderio di creare. Quindi da piccolissimi. Questo libro aiuta, spiega e insegna piccoli trucchi e grandi ricette anche per i bambini che sognano di diventare grandi cuochi, o anche solo di preparare una cenetta a mamma e papà.

L' alfabeto della paura. 21 storie di lettere coraggiose Michele Dalai Ed. Feltrinelli Kids Tutti i bambini vogliono distruggere i draghi. In questo libro ci sono 21 avventure, dalla A di Acqua alla Z di Zombie ognuna ispirata a una lettera dell'alfabeto e a una paura diversa, per scoprire modi diversi per far crescere il coraggio.

Libri per bambini da 6 anni Calzarughe, bodyfanti e altri animali da salvare di Silvia Bonanni Ed. terre di Mezzo Simpatici cuccioli da realizzare con i vecchi calzini o le maglie rovinate. Tanti personaggi da creare con l’aiuto di un adulto.

Felicità ne avete? di Lisa Biggi, Monica Barengo Ed. Kitte C’è un ladro molto crudele in un villaggio lontano lontano. E’ un ladro di felicità. Anzi è una ladra, perché è una strega e anche molto cattiva. Imbriglia la felicità nei suoi lunghi capelli e da lì non esce più. Gli animali del bosco però, escogitano una soluzione…

Un' ora alla fine del mondo di Mathieu Sylvander, Perceval Barrier Ed. Terre di Mezzo Un’astronave che atterra proprio davanti alla fattoria dei nonni! Che avventura! Gli alieni hanno finito il loro carburante e non possono ripartire. E per di più, sono sulla terra per distruggere il pianeta. Nina e i suoi amici hanno un’ora a disposizione per evitare il peggio.

Libri per bambini da 8 anni Bethany e la bestia Jack Meggitt-Philips ed. Rizzoli Ebenezer Tweezer ha 511 anni, ma sprizza giovinezza. Lui è un uomo terribile con una vita meravigliosa. Ogni giorno sale nel sottotetto dalla bestia che tiene rinchiusa lì. Perché? E chi sarà mai quest’uomo misterioso?

Libri per bambini da10 anni Il rapimento di Miss Reza. Misteri in treno. Vol. 2 di M.G. Leonard e Sam Sedgman Lo zio Nat deve fare un viaggio di lavoro sul California Coomet e Hal non s elo perderebbe per nulla al mondo. Soprattutto dopo il viaggio indimenticabile sull'Highland Falcon dell'anno prima. Su quel treno, ancora una volta, non mancheranno emozioni e sparizioni misteriose…

Diario di un guerriero di Cube Kid Ed. ElectaJunior Minus ha dodici anni, frequenta le medie di Minecraftia e il suo destino, come per tutti gli altri villici, è fare il contadino, il fabbro o il boscaiolo... Il suo sogno, però, è diventare un avventuriero e combattere i mostri che attaccano continuamente il villaggio. Ce la farà?

Il mio primo libro di attività sul corpo umano AAVV Ed. Ape Scoprire divertendosi e con tante attività pratiche il corpo umano.

Tempesta. Le avventure di Jack Courtney di Wilbur Smith, Christopher Wakling Wilbur Smith firma il suo primo romanzo per ragazzi, tra fughe, misteri e colpi di scena. Il tutto in una vacanza estiva nella Repubblica Democratica del Congo.

Libri per bambini da12 anni La verità secondo Mason Buttle di Connor Leslie Ed. Il Castoro Masos Buttle è un ragazzone grande e grosso, che suda troppo e non sa quasi leggere e scrivere. Oltretutto non è nemmeno molto intelligente. Insomma, la vittima ideale per i bulli. Ma l’amicizia con Calvin Chumsky potrebbe cambiare le cose.