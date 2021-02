Giochi con me? I libri per bambini sempre in festa!

Si fa festa questa settimana nella rubrica di libri per bambini. Ci sono tanti paesi da visitare, tante feste a cui partecipare, tante avventure da scoprire. Insomma, come sempre, tanti libri per i più piccoli da leggere! Condividi:

LIBRO COPERTINA UN ANNO IN FESTA di Allegra Agliardi Ed. ElectaKids Età consigliata: 7 anni 12 mesi per fare il giro del mondo e scoprire, di mese in mese, quali sono le festività in tutti i paesi del mondo! (montaggio clip Fabio Ferri)

SULLE ALI DELL'OLIMPO. Un sogno che si avvera di Kallie George Ed. Il Castoro Zeus ha bisogno di un nuovo pegaso e di un nuovo fantino. Per questo viene bandita una gara alla quale partecipa anche una ragazzina orfana, Ippa, con un pegaso distratto e per niente competitivo. Neanche a dirlo i suoi concorrenti sono invece perfetti in tutto. O quasi.

SU E Giù PER LE MONTAGNE di Irene Penazzi Ed. Terre di mezzo Quale bambino non vorrebbe trascorre un anno intero immerso nell’avventura sulle pendici di una montagna? Stambecchi, marmotte, notti a guardare le stelle, funghi, boschi, rami secchi per acceder eil fuoco. E se piove? Ciò che conta è l’amicizia, un anno di amicizia.

AVRO' CURA DI TE di Maria Loretta Giraldo Ed. Camelozampa Questa è la storia id un piccolo seme. Piccolo, ma proprio piccolo. E soprattutto solo. Così il Cielo, l’Acqua e la Terra se ne presero cura. Il seme diventò un grande albero. Un giorno un uccellino decise fi costruire il suo nido tra quei rami. L’albero ne ebbe cura fin quando l’uccellino, un giorno, raccolse un seme dell’albero e lo affidò alla Terra.

LIBRI PER BAMBINI 6-8 ANNI IL MAGO DELLE BOLLE

di Elisabetta Jankovic, Izumi Fujiwara ed. Corsare Il Mago delle Bolle è uno stravagante mago in grado di esaudire i sogni di tutti i suoi spettatori. Ma quali sono i suoi sogni? E chi li esaudisce? Le sue bolle vaporose fluttuano nell’aria alla ricerca di qualcuno che le sappia catturare…

SEI TROPPO FORTE PAPA'! di Federico Taddia Ed. Mondadori 39 cose da afre con papà. Dall’accendere un fuoco a piantare un albero, da trascorrere insieme un pomeriggio ballando a fare le tagliatelle, ma anche smontare uno smartphone per vedere cosa c’è dentro! Insomma, tutto quello che si può afre nel giorno della festa del papà e molto altro.

QUESTO E' IL NOSTRO MONDO di Tracey Turner Ed. Vallardi Industrie Grafiche Vi siete mai chiesti come vivono i bambini della vostra età in altri paesi del mondo? Un bimbo sotto i 10 anni che vive in un villaggio nella foresta amazzonica, cosa fa? Oppure un altro che vive in Mongolia in una famiglia di pastori nomadi?, o ancora se vivesse su un’isoletta nell’oceano Pacifico. Questo libro racconta proprio questo: la vita, gli usi, i costumi e i desideri di tanti bambini sparsi nel mondo.

SUPER POLLO E L'ALIENO SPARAPUZZE di Nicola Brunialti Ed. Lapis A scuola è conosciuto come “pappamolla”. Denis e i suoi amici bulli chiamano così Michelino che però ha un segreto: può trasformarsi in Super Pollo con un Super Costume magico. L’avventura questa volta è galattica: Super Pollo dovrà affrontare un missile atomico che minaccia Poggio Fagiolo. Ce la farà il nostro eroe?

SETTECANI di Davide Calì e Alice Piaggio Ed. Clichy Amadeus, Omelette, Chewbacca, Bud, Babà, Sherlock e Ciambella sono cinque cani che hanno un dog sitter d’eccezione: Osvaldo. Che però sognava di fare l’archeologo. Al parco incontra Annalaura, che accudisce: Mozart, Soufflé, Yoda, Spencer, Rum, Watson e Zucchero. Entrambi inesperti si scambieranno inavvertitamente alcuni cani. E l’avventura inizia! In libreria dal 9 marzo

LA MELODIA DELLA VITA di Thomas Louis ed. Clichy Difficile per un musicista trovare l’ispiraizone. Soprattutto se le sue orecchie non sono abituate ad ascoltare i rumori del mondo. Il lecca lecca di un gatto, gli uccelli che sbadigliano, il dling dlong di un campanella sulla bicicletta del lattai in strada, ma anche i clacson, il rombo die motori, il cronch cornch di chi sgranocchia un pasticcino. Sono i suoni della vita, una meravigliosa sinfonia.

GORO GORO

di Laura Imai Messina Ed. Salani editore In un paese lontano, c’è un bimbo tonto e liscio come un’anguria che non si scoraggia mai. Lui cerca ciò che lo rende felice, lo conoscono tutti con il nome di Daruma. Nel paese dove vive lui ci sono creature straordinarie, demoni, principesse e volpi dagli starnuti potentissimi. Le tradizioni giapponesi si intrecciano con la fantasia per dar vita a fiabe bellissime per ogni età.

LIBRI PER BAMBINI 9-11 ANNI LUCIGNOLO. STORIA DI UN BAMBINO DIVENTATO BURATTINO di Rosario Esposito La Rossa ed. EL "Io sono Lucignolo, la parte negativa di una storia di cui nessuno se ne fotte", dice un bambino che da quando è nato ha visto suo padre soltanto da dietro un vetro. Quel padre è un ergastolano al 41bis. Questa è la storia di un bambino che lo va a trovare, a 700 chilometri da casa. Un bambino che ha come coscienza un pidocchio, che non ha mai creduto nelle fate turchine, che ha sempre festeggiato i compleanni da solo, che si sente un asino. Ma qualche volta anche gli asini riescono a prendere il volo.

TEMPI INTERESSANTI diTerry Pratchett ed. Salani Nel mondo ci sono già fin troppi eroi, ma esiste un sono Suotivento. Tocca a lui difendere il mondo dal terribile Ankh-Morpork, arrivato dal Continente Contrappeso. Quali saranno le sue armi segrete? Riuscirà il nostro eroe a sconfiggere il temibile mostro?

IL DIARIO DI JUNIOR. UNA STORIA DI SCUOLA MEDIA di James Patterson,Steven Butler Ed. nord Sud edizioni Come vive un cane disobbediente alle prese con la signorina Stricker? Senza un attimo di respiro, aggiungiamo noi. Sempre alla ricerca di uccelli, procioni e scoiattoli, ma anche alle prese con l’aspirapolvere, le ragnatele e le scatole di biscotti. Insomma, essere il cane di un bambino come Rafe non è per niente semplice!

COME IL VENTO TRA I SALICI di Valerio Berruti, Beppe Fenoglio, Kenneth Grahame ed. Gallucci Classico della letteratura per l’infanzia scritto nel 1908, Come il vento tra i salici ha rappresentato per l’Inghilterra quello che pInocchio è stato per l’Italia. Un libro che travalica i confini e le epoche e sa elevarsi a vera letteratura, superando gli steccati di genere.

IL MONDO DI LUCREZIA. VOL 1 di Anne Goscinny ed. Gallucci Che succede quando andrò alle medie? Con una famiglia un po' bizzarra come quella di Lucrezia, le avventure non mancheranno di certo. Soprattutto con una nonna che si crede una star del cinema!.