Earth day 2022, 14 libri per bambini da 3 a 10 anni

La tutela ell'ambiente è inserita tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzioanle, perchè la Costituzione è come un albero, che deve crescere, allargarsi, cambiare per far star bene tutti (La costituzione degli alberi, Sinnos) .



Da qui possono partire i più piccoli per imparare ad amare l'ambiente in cui vivono, e sopratutto, proteggerlo. Lo stumento per conoscere come fare? semplice, un libro naturalemente! (Grazie Terra!, Lapis)

Ogni albero è stato germoglio, ogni uomo è stato bambino. Un dialogo fra due semini che raccontano l'uno all'altro la propria trasformazione.(Io albero, tu bambino, Lapis)

Hai mai visto i Tindirlini? Sono piccoli, forse per questo non li hai notati. Sono i più antichi riciclatori del mondo, abitano sull'isola Ciarpame e hanno nomi buffi, e sono infaticabili. (Tindirlini, Il Castoro)

Jonas, il guardiano del faro, viene salvato da Blu, una balena gentile: ma Blu ha inghiottito, scambiandoli per meduse, sacchetti e oggetti di plastica di ogni tipo che erano stati dispersi in mare. Bisogna ripulire immediatamente la sua pancia! una vera impresa!. (Ti voglio bene blu, Babalibri)

24 ore per partire alla scoperta dei meravigliosi habitat della Terra e degli animali che li abitano. E' il viaggio di due bambine nella speranza di costruire un futuro diverso sul nostro bellissimo e fragile pianeta. (È tutto un solo mondo. 24 ore sul pianeta terra )

Lo sapevi che ci sono libellule in grado di attraversare gli oceani in volo? E che esistono ragni che nuotano sott'acqua? è il meraviglioso mondo della natura tutto da scoprire. (Insetti e altri artropodi, Fabbri editori)

Come si apiega ai bambini il rispetto dell'ambiente che ci circonda e avere cura di quel meraviglioso mondo sommerso che è il mare?. Con parole dolci e pazienza. Con l'esempio e con il rispetto. (Il mondo sommerso. Amare il mare, Pane e sale, Editoriale Scienza)

Montagne, laghi, fiumi, praterie, foreste, deserti sono carichi di una saggezza antica. Ogni paesaggio ha un messaggio da insegnarci, se sappiamo, grandi e piccini, metterci in ascolto. (La terra è tua compagna, Rizzoli).