Corridoi turistici Covid free, l'intervista all'AD di Alpitour

Con l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute, i viaggiatori italiani potranno raggiungere alcune mete extra-Ue grazie ai corridoi Covid-free. Basterà un tampone alla partenza e all'arrivo, oltre alla certificazione verde. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato di Alpitour World

Natale alle Seychelles o Capodanno alle Maldive? Per chi ama viaggiare arriva una buona notizia dal Ministero della Salute: i corridoi Covid free per viaggiare in alcuni Paesi extra-UE. “Sono considerati 'corridoi Covid free' tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonea a garantire che i servizi fruiti siano resi nel rispetto delle norme e cautele per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19", si legge all'articolo 1 dell'ordinanza. “Finalmente cominciamo ad avere gli stessi diritti degli altri cittadini europei, che da mesi e mesi viaggiano tranquillamente dai Caraibi all’Egitto – commenta a Sky Tg24 il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio – Ci fa piacere che anche noi italiani oggi possiamo muoverci fuori dalla comunità europea per turismo. A ciò si aggiunge la riapertura degli Stati Uniti, due decisioni che ci fanno un po’ tornare a una certa normalità”.

Cosa sono i corridoi Covid-free Sono autorizzati a questi spostamenti e per motivi di turismo i viaggiatori in possesso di certificazione verde, che prima di partire devono necessariamente effettuare un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore che precedono la partenza (il cui risultato va presentato all’imbarco), da ripetere se il soggiorno dura oltre sette giorni. Al rientro in Italia non sarà necessario sottoporsi agli obblighi di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, ma solo effettuare un ulteriore tampone.

Quali sono i Paesi che possono essere raggiunti In via sperimentale, i Paesi che potranno essere raggiunti con i corridoi Covid-free sono:

Aruba

Maldive

Seychelles

Repubblica Dominicana

Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam) “Stiamo riscontrando già una buona risposta sui nostri sistemi – dichiara il dott. Burgio – +30% dei preventivi, +400% di ordini sulle Maldive, +200% di ordini sulla Repubblica Dominicana ed Egitto. C’è ancora molto lavoro da fare, la macchina del turismo è piena di servizi e non si può accendere o spegnere la luce, ma siamo molto felici di questa prima apertura”.