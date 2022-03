Bologna Children's Book Fair 2022, 16 libri per bambini da 3 a 12 anni

Si è conclusa la Bologna Children's Book fair 2022, la Fiera dei libri per ragazzi più importante d'Italia con tante novità e, inevitabilmente, uno sguardo alla guerra in Ucraina. Non solo nello stand di questo Paese, quest'anno desolatamente vuoto, ma anche nelle tante novità che parlano di paure, stranieri, dolore e stupore. Oltre a questo, come sempre, tanta avventura. Come merita ciascun bambino del mondo. Buona lettura!