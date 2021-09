Affondi laterali: benefici e come eseguirli in maniera corretta

Esercizi perfetti per rassodare i glutei e rendere le gambe toniche e snelle, gli affondi laterali sono di facile esecuzione e possono essere svolti sia a casa che in palestra Condividi:

Tutti sognano gambe toniche, ma per ottenere buoni risultati sono necessari allenamenti costanti e regolari, oltre a una dieta sana ed equilibrata. Gli affondi laterali sono fondamentali per rassodare gli arti inferiori, perché consentono di allenare non solo i glutei, ma anche i quadricipiti e i muscoli delle cosce. Inoltre, aiutano a migliorare il proprio equilibrio e la coordinazione. Per poter svolgere gli affondi laterali non sono necessari grandi spazi e la pratica può essere effettuata sia in palestra che a casa, o in un qualsiasi spazio all’aperto durante i mesi più caldi.

L’esecuzione corretta approfondimento Affondi frontali: benefici e come eseguirli in maniera corretta Prima di iniziare qualsiasi pratica sportiva, è bene consultare il proprio medico di fiducia e farsi consigliare al meglio. Inoltre, nonostante la semplicità di esercizi come gli affondi laterali permetta di allenarsi anche da soli, è sempre bene farsi seguire da un personal trainer certificato. Le regole base per eseguire in modo corretto gli affondi laterali: In posizione eretta, mantenete i piedi uniti e lasciate scivolare le mani lungo i fianchi. Ora, fate un grande passo con il piede destro lateralmente e spingete i fianchi all’indietro, poi piegate il ginocchio destro, ben allineato alla caviglia. Mantenete la gamba sinistra stesa e i pedi paralleli, con le punte rivolte in avanti. La colonna vertebrale deve rimanere neutra e il petto sempre ben sollevato, poi spingere il peso sul piede destro, mentre raddrizzate la gamba destra per ritornare alla posizione iniziale. Ripetere l’esercizio per tre serie da 10, con un minuto di recupero tra una serie e l’altra. Infine, replicare il tutto con la gamba opposta.