Gli animali amici dei bambini, 14 libri per bimbi da 0 a 10 anni

Gli animali sono molto spesso i migliori amici dei bambini. E nei racconti per l'infanzia sono senza dubbio i protagonisti più appassionanti anche per i più piccoli. Questa settimana vi proponiamo 14 libri per vivere splendide avventure con gli animali della fantasia! Buona lettura!

Oscar Talpone fa il cuoco, ma ha un sogno quello di diventare un investigatore. E quando gli si presenta l’occasione di scoprire dove è scomparso lo scoiattolo Armando, ecco che il suo istinto segugio diventa fondamentale. (Il primo caso dell’investigatore Talpone di Camilla Pintonato Ed. Terre di Mezzo). Dalle talpe agli scoiattoli fino ai cani, amici prediletti dei bambini. Ma avete mai pensato cosa pensa un cane quando sta con noi? Ecco il diario di un cucciolo a quattro zampe (Il diario di Yuko di Marty e Yuko Ed. Fabbri).

Si potrebbe, ad esempio, chiedere a Yuko cosa succede quando incontra un osso, o più d’uno. E se queste ossa fossero di uno scheletro? Magari di uno scheletro vivente…. (Tibia e Biagio di Ludovic Lecomte e Irene Bonacina Ed. Terre di Mezzo).

Dalle auto, ai camion, ai palazzoni fino su, più su. In un altro mondo. Come quando si inizia un libro che cominci a viverci dentro, e non sei più nel mondo reale (Il volo dell’allodolola Anthony McGowan Ed. Rizzoli)

Ma a proposito, su, più su, oltre il cielo, le nuvole, oltre le stelle, la luna i pianeti. Ecco lì, cosa c’è? Ma soprattutto c’è qualcuno? Il libro che spiega tutto sulle religioni è il quinto della serie “Le 15 domande” (C’è qualcuno lassù? Di Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia Ed. Il Castoro).

Di certo lassù, nel cielo, c’è una stella. Che è anche nella nostra memoria, ma anche nell’immaginario di tutti gli amanti della danza: Carla Fracci (Più luminosa di una stella di Carla Fracci e Aurora Marsotto Ed. Il Battello a Vapore).

Tra i sogni e la realtà, tra l’immaginazione e il desiderio nei giorni più bui, in quelli in cui ci si sente giù, quando non si vede una via d’uscita c’è bisogno di qualcuno che ti dica: io ci sono! E ti voglio bene, te ne voglio tantissimo. (Sei tu che mi salvi Jimmy Liao Ed. Terre di Mezzo).

Avete mai sentito parlare di topi coraggiosi? Molto coraggiosi! E di topi che addirittura salvano i pesciolini? (Coraggioso come un topo di Nicolò Carozzi Ed. Terre di Mezzo).

Pericoli reali e virtuali. Ci vuole un addestramento speciale per diventare un super guerriero! Tra prove bizzarre e missioni pericolose per trovare l’oro, Minus scoprirà chi lo ha ingannato e chi invece lo può aiutare (100 pericoli di Minecraft di Stephane Anquetil e Saboten Ed. ElectaJunior).

Tutto intorno a noi la natura compie miracoli. Ogni giorno, ora dopo ora. Ma non sempre è facile vederli… (Piano piano… Osservare la natura per vivere senza fretta. Di Rachel Williams e Freya Hartas Ed. Giunti).