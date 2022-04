Amicizia e fiabe. 14 libri per bambini da 3 a 12 anni

Storie e giochi senza tempo in questa puntata di Giochi con me?. Avventura, gialli, fiabe e racconti e un gioco senza tempo da fare ocn mamma e papà. Buona lettura!

Rolli & co. vol.1 Amici per sempre

Trovare le parole giuste, o le finestrelle giuste, per spiegare ciò che non è spiegabile ai bambini. Perché il razzismo è una costruzione degli adulti e ai bambini bisogna spiegare che l’innocenza dei più piccoli è l’unica arma contro ogni forma di disparità sociale.

Fratellino e Fratellone sono due piccole rane che vivono in una rigogliosa foresta verde e scintillante. Molto diversi fra loro ma, come sempre tra fratelli, inseparabili anche nelle difficoltà.

Rispetto per il pianeta, per la natura e gli animali, ma anche di amicizia e viaggi immaginari. 10 storie scritte da Cristina d’Avena.

Readly

Readly è il servizio di abbonamento a quotidiani e riviste in digitale che consente di avere sempre a disposizione, in un’unica app, oltre 300 riviste italiane e 7.500 pubblicazioni – tra quotidiani e magazine - internazionali.

Per i bambini e ragazzi ci sono a disposizione 72 riviste.

Specialmente in un periodo in cui anche i più piccoli sono sovraesposti a contenuti di attualità per loro difficili da interpretare, letture e approfondimenti di qualità - magari da leggere in famiglia - possono essere una valida risorsa.

Se consentire ai bambini di stare tante ore davanti ai dispositivi non è sempre l'ideale, è tuttavia importante considerare che non tutto il tempo trascorso davanti agli schermi ha lo stesso valore, e che c'è un'enorme differenza tra passare ore su giochi che con un inglesismo potremmo definire “mindless”, ovvero che non richiedono alcun impegno mentale, e leggere o accedere a contenuti educativi online.