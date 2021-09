Le vacanze stanno per finire e l’ora di tornare tra i banchi si avvicina. Per conoscere una scuola un po' diversa da quella che abbiamo vissuto finora, ecco 14 libri fatti apposta per scoprire una scuola diversa e sempre più avventurosa. Come sempre, buona lettura!

Come era la scuola per i bambini dell’antico Egitto, dell’antica Roma e dell’antica Grecia? Bacchettate in testa se a scuola non rigavi dritto, la scuola dei gladiatori e divinità da adorare tutte le ore del giorno vi sembrano stranezze assurde? Non poi così tanto. (Vita dei bambini nell'Antica Roma. Usi costumi e stranezze all'ombra del Colosseo - Vita dei bambini nell'antica Grecia. Usi, costumi e stranezze ai piedi dell'Olimpo - Vita dei bambini nell'antico Egitto. Usi, costumi e stranezze nella terra dei faraoni di Chae Strathie Ed. Lapis).

C’è una scuola che tutti i genitori hanno amato. Ed è una scuola che anche i figli impareranno ad amare. E’la scuola raccontata nel diario di Enrico, un bimbo torinese di terza elementare, che giorno dopo giorno, attraversa un intero anno scolastico. Lo scrivano fiorentino, la maestrina dalla penna rossa il severo maestro Perboni, il buon compagno Garrone e il povero figlio del carbonaio sono solo alcuni tra i piccoli grandi protagonisti di questo libro. Straordinarie storie di eroismi quotidiani, capaci di imprimersi nei cuori dei lettori. (Cuore Edmondo De Amicis Ed. Feltrinelli).

C’è poi un’altra scuola, grande, moooolto grande. Grande come il mondo intero. E’ la scuola della nostra fantasia, dei nostri sogni, delle tante aspirazioni che diventano realtà. (Grande come il mondo. La scuola di Gianni Rodari di Gianni Rodari Ed. Einaudi Ragazzi)

Paura delle tabelline? Nessun problema, ci sono segreti che vi aiuteranno a ricordarle senza alcuna difficoltà. (I 10 misteri delle tabelline di Lorenzo Baglioni Ed. Mondadori).

C’è poi la scuola di mostri, il primo giorno specialissimo di scuola, un lupo seduto tra i banchi e un fuoco, ossia quell’energia che tutti i bambini hanno e che trasforma la scuola in una tappa indimenticabile della nostra vita.