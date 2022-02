I dinosauri, le verdure e i ladri: 10 libri per bambini da 4 a 12 anni

Puntata numero 100! Cento settimane che vi teniamo compagnia, che vi proponiamo libri, avventure, magici viaggi in terre lontane e misteriose. Per cento volte abbiamo invitato i vostri bambini a giocare con la fantasia e allenare la propria volontà a credere in un sogno. Continueremo a farlo, naturalmente. Con questi dieci libri che vi proponiamo questa settimana e tutti quelli che verranno, Buona lettura!

Bambini che amano le verdure. Come? Non ce ne sono? C'è un libro che ve le farà conoscere e amare. Scoprirete anche che molte verdure le avete mangiate non sapendolo... Scoprirete anche, che c'è un gelato che non finisce mai. E' nello zaino di un bambino che si chiama Sebastian e non ha mai mangiato la pizza. Vi sembra incredibile? Un po' incredibile è anche Archie, un altro bambino che a cinque anni ha visto la sua vita cambiare. Proprio nel giorno in cui è nata una piccola elefantina.

Siete esperti di Harry Potter? Sapete tutto del maghetto più famoso del mondo? Forse vi manca 366 frasi tratte dai suoi romanzi. Tante quanti i giorni dell'anno.

Tutti i bambini hanno amato i dinosauri. Ora si potrà scoprire come era l'anatomia di un T-Rex con uno straordinario libro Pop up.