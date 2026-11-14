La Francia fa capolino in classifica all’ottavo posto con il Pessac-Léognan bianco 2023 della cantina Château Carbonnieux, nei pressi di Bordeaux. Il prezzo per una bottiglia è di 55 dollari. Dai vitigni Sauvignon Blanc e Sémillon, è un vino vivace e aromatico, con “sentori di dragoncello, fior di sale, conchiglia d'ostrica e scorza di limone, accompagnati da sfumature di yuzu e prugna mirabella”. Forte la componente agrumata e minerale.