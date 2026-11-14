Il vino migliore del mondo è americano, Italia seconda: la classifica di Wine SpectatorLifestyle
Introduzione
È americano il vino migliore del mondo del 2026, almeno secondo l’ultima edizione della top 100 della rivista Wine Spectator, di cui sono state svelate le prime 10 posizioni (le altre verranno comunicate lunedì 16 novembre). L’Italia sale sul podio al secondo posto e guadagna anche la quarta posizione. Ecco la classifica.
Quello che devi sapere
La classifica 2026 dei vini migliori al mondo
Per entrare nella top 100 di Wine Spectator, i vini selezionati devono soddisfare quattro criteri.
- Qualità - devono ottenere almeno 90 punti sulla scala di valutazione, che arriva a un massimo di 100;
- Rapporto qualità-prezzo;
- Disponibilità sul mercato Usa;
- Il fattore X – devono possedere “una qualità speciale, capace di suscitare entusiasmo e interesse”, spiega la testata.
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10) Melville Pinot Noir Sta. Rita Hills 2024 (Usa) – 94 punti
Al decimo posto c’è il Pinot Noir 2024 Sta. Rita Hills di Melville, prodotto negli Stati Uniti, in California. Con un prezzo di 46 dollari, viene dal principale territorio della contea di Santa Barbara per la produzione di vini, da vitigni di origine borgognona: 55 ettari di terreni “franco-sabbiosi dall'aspetto quasi lunare”. Se ne sottolineano “intensi sentori di ciliegia e kirsch, accompagnati da sfumature sapide e note di alloro”, oltre a “richiami alla pietra bagnata e all'iris”.
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9) Bodegas y Viñedos Alión Ribera del Duero 2022 (Spagna) – 95 punti
La nona posizione ci porta in Spagna, con il Ribera del Duero 2022 di Alión Bodegas y Viñedos. Qui si sale di prezzo: 200 dollari a bottiglia. Tutti i vini della cantina maturano per 14 mesi in barrique nuove di rovere francese da 225 litri. Wine Spectator lo definisce un vino “seducente”, con sentori di ciliegia nera e prugna in composta, insieme a cannella, viola, liquirizia e altri aromi. Non è finita qui: all’assaggio emergono anche altre note, come caffè e paprika affumicata.
8) Pessac-Léognan bianco 2023 (Francia) – 95 punti
La Francia fa capolino in classifica all’ottavo posto con il Pessac-Léognan bianco 2023 della cantina Château Carbonnieux, nei pressi di Bordeaux. Il prezzo per una bottiglia è di 55 dollari. Dai vitigni Sauvignon Blanc e Sémillon, è un vino vivace e aromatico, con “sentori di dragoncello, fior di sale, conchiglia d'ostrica e scorza di limone, accompagnati da sfumature di yuzu e prugna mirabella”. Forte la componente agrumata e minerale.
7) Law Sagacious Adelaida District 2023 (Usa) - 96 punti
Si torna negli Stati Uniti, di nuovo in California, con il vino rosso Sagacious 2023 di Law Estate, azienda vinicola dell'Adelaida District, da vitigni Grenache, Syrah e Mourvèdre (assemblaggio GSM) e dal prezzo di 90 dollari a bottiglia. Di questo vino si evidenziano sentori di iris e radice di liquirizia, accompagnati da richiami al cioccolato fondente e ai frutti di bosco. Si aggiungono note di torta ai mirtilli, spezie, masala chai e pepe.
6) Cabernet Sauvignon Stags Leap District Fay 2023 (Usa) - 95 punti
Siamo sempre in California, ma nella Napa Valley, per il Cabernet Sauvignon Stags Leap District Fay 2023, di Stag’s Leap Wine Cellars, con i suoi 200 dollari a bottiglia. Convincono il nucleo aromatico, dominato da note di amarena e confettura di more, impreziosito da sfumature sapide, alloro e mesquite e da una sottile nota ferrosa.
5) Château St.-Pierre – Saint-Julien 2023 (Francia) - 95 punti
La top 5 si apre con un vino francese, lo Château St.-Pierre Saint-Julien 2023, dal prezzo indicativo di 50 dollari. I giornalisti di Wine Spectator ne decantano “la tipica struttura del Saint-Julien, attraversata da evidenti note di grafite”. Per quanto riguarda gli aromi, si citano il ribes nero, la mora e il gelso nero. Sul finale sfumature simili alla ghisa.
4) Caparzo Brunello di Montalcino 2021 (Italia) – 95 punti
L’Italia si incontra per la prima volta in classifica alla quarta posizione, conquistata dal Brunello di Montalcino 2021 di Caparzo, azienda fondata nel 1970 e acquistata nel 1998 da Elisabetta Gnudi Angelini. Il prezzo è di 54 dollari a bottiglia. “È ottenuto dall'assemblaggio di uve provenienti da vigneti situati in quattro diversi terroir della denominazione. L'obiettivo è restituire nel vino le caratteristiche dell'intero territorio di Montalcino”, spiega la testata. Fermentato in vasche di acciaio inox, per due anni viene affinato in botti di rovere di Slavonia. Per la degustazione: gli aromi sono di frutta rossa e spaziano dalla ciliegia alla fragola, e convivono con “accenni di legno affumicato, tabacco e ferro”.
3) Bin 389 Cabernet-Shiraz 2024 - Penfolds (Australia) – 95 punti
Medaglia di bronzo per il Bin 389 Cabernet-Shiraz di Penfolds, dall’Australia meridionale, 80 dollari a bottiglia. È uno dei vini australiani più famosi al mondo, nato nel 1960 dalle mani dell’enologo Max Schubert. È 53% Cabernet Sauvignon e 47% Shiraz, con uve che provengono da varie zone del Paese: Coonawarra, Barossa Valley, McLaren Vale e Padthaway. I sentori: cioccolato fondente, prugna salata, tè al ribes nero, confettura di more. Sfumature di cumino tostato, salvia essiccata, spezie e tabacco.
2) Produttori del Barbaresco - Rabajà Riserva 2021 (Italia) – 98 punti
L’Italia torna per l’argento: al secondo posto c’è il Barbaresco Rabajà Riserva 2021 di Produttori del Barbaresco, storica cooperativa vinicola fondata nel 1958 nella zona di Cuneo. Novantuno dollari a bottiglia negli Usa. “Questo cru affina per 30 mesi in botti di rovere di Slavonia da 2.500, 3.000 e 5.000 litri. Il risultato punta sulla purezza del frutto, una potenza ancora trattenuta e una notevole concentrazione”, spiega Wine Spectator. Ricco il profilo aromatico: ciliegia, lampone, rosa, terra ed eucalipto per un “Barbaresco potente, ma al tempo stesso contenuto nell'espressione”. Sentori di amaro e scorza d’arancia arrivano insieme a una “vivace acidità”.
1) Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Coombsville 2023 (Usa) - 95 punti
Il vino migliore del 2026 è il Cabernet Sauvignon Coombsville 2023 di Paolo Hobbs, ancora una volta dalla Napa Valley, 120 dollari a bottiglia. Rappresenta una nuova interpretazione dei vini rossi della zona, con note di frutti neri e frutti blu, tra cui mora e mirtillo, sfumature di ferro, anice, legno di melo e inchiostro.
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