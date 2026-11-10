Gli artisti Linea Daria e Antonio Colomboni trasformano una serie di calzini volutamente spaiati in un simbolo di alleanza e cambiamento. L'iniziativa BeHer si inserisce nel PeroniNovembHer, il progetto dedicato alla parità di genere e all'inclusione. Il 100% degli incassi sarà devoluto a Fondazione Libellula, con una donazione aggiuntiva di pari importo da parte di Birra Peroni

Un paio di calzini spaiati può diventare il simbolo di cambiamento? A volte sì: dipende da come li si guarda. È l'idea alla base di BeHer, la Special Edition lanciata da Peroni nell'ambito del PeroniNovembHer, il mese con cui l'azienda promuove iniziative dedicate alla parità di genere e all'inclusione. Ecco quindi che una collezione di calzini volutamente spaiati, firmata dagli artisti Linea Daria e Antonio Colomboni, ci invita a riflettere sul valore dell'alleanza e sull'importanza di agire insieme per costruire una società più equa.

Il principio è semplice. I calzini possono essere abbinati liberamente tra loro, diventando una metafora della collaborazione tra persone, in primis donne e uomini, che richiama il valore dell’alleanza come motore del cambiamento. La parità di genere - è il messaggio al centro del progetto - non è un traguardo che si raggiunge individualmente, ma un percorso condiviso che richiede la partecipazione di tutte e tutti. Si costruisce quando scegliamo di camminare fianco a fianco verso un obiettivo comune.

BeHer, dove acquistare i calzini e a chi andrà il ricavato

La collezione è già disponibile su Amazon, sul nuovo e-store del brand e presso il Peroni Store di Roma, inaugurato a maggio in via della Pelliccia 9, nel quartiere di Trastevere. Alla base dell’iniziativa c’è anche un impegno concreto sul fronte del sostegno alle attività di sensibilizzazione. Il 100% degli incassi derivanti dalla vendita della Special Edition BeHer verrà devoluto a Fondazione Libellula, per finanziare progetti dedicati ai temi dell'equità di genere e dell'alleanza. A questa somma Birra Peroni aggiungerà una donazione di pari importo, raddoppiando così il contributo destinato alla Fondazione. “Con BeHer continuiamo a promuovere una riflessione su un tema che ci sta particolarmente a cuore, facendo leva sulla collezione streetwear del brand per trasformare un oggetto quotidiano in un simbolo di alleanza per il cambiamento”, spiega Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni. “Crediamo profondamente nel valore dell'alleanza in tutte le sue forme: tra donne e uomini, tra aziende, tra pubblico e privato, tra imprese e società civile, perché non può esserci parità senza la partecipazione di tutte e tutti”, aggiunge.

PeroniNovembHer, le iniziative dedicate al parità di genere e inclusione

La Special Edition BeHer, come detto, si inserisce nel contesto di PeroniNovembHer, il progetto con cui Birra Peroni dedica il mese di novembre al confronto, alla sensibilizzazione e al coinvolgimento sui temi della parità di genere e dell'inclusione. Per l'edizione di quest'anno il filo conduttore è proprio l'alleanza, intesa come capacità di creare connessioni e collaborazioni per favorire il cambiamento. Il programma prende vita in varie forme, tra cui il video podcast Dalla Stessa Parte (?), con Irene Facheris, realizzato da BepowER, l'ERG (Employee Resource Group) aziendale dedicato all'empowerment femminile, e il BeHer Talk, che coinvolge Ipos, Fondazione Libellula, Valore D, Barilla, Fater e Intesa Sanpaolo. Tutti i contenuti sono disponibili sul canale YouTube di Birra Peroni. Il concept creativo è stato sviluppato da Ogilvy Italia, con il supporto della Unit Entertainment.