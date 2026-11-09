Dal 12 novembre la mostra di Matteo Basilé raccoglie circa quaranta opere tra fotografie, video e installazioni. Il progetto, quasi interamente in bianco e nero, riflette sul significato dell'essere umano nell'epoca dell'intelligenza artificiale attraverso ritratti, film e opere immersive ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dal 12 novembre 2026 al 22 gennaio 2027 l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi accoglie nei saloni dell'Hôtel de Galliffet circa quaranta opere tra stampe fotografiche, installazioni video, un film e un'installazione ambientale, a cura di Antonio Calbi e Dominique Moulon. Il titolo viene dalla prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, e dialoga con il ciclo Rerum Novarum dell'artista.

Un ritorno al bianco e nero Da trent'anni Matteo Basilé indaga il volto umano. Negli anni Novanta, quando fondere pellicola e pixel era ancora un azzardo da laboratorio, è stato tra i primi in Italia a farlo. Nell'anno in cui la fotografia compie duecento anni, arriva un progetto che segna una svolta nel suo percorso: una mostra quasi interamente in bianco e nero, un ritorno alle origini del mezzo che lo ha formato.

Una ricerca tra arte e identità Romano, classe 1974, e appartenente alla famiglia artistica dei Cascella, Basilé ha esposto in importanti istituzioni italiane: la Biennale di Venezia, il MACRO di Roma, il MART di Rovereto, la Triennale di Milano. Cicli come ThisHumanity, Mnemosyne, Floramagnifica e Rerum Novarum hanno fatto della sua fotografia un teatro dell'umano, abitato da figure vestite con abiti dagli archivi cinematografici utilizzati nei film di Pasolini e di Fellini. La sua ricerca ha trovato ascolto anche fuori dall'Italia, fino al Guardian Art Center di Pechino. Al centro del suo lavoro restano i volti segnati da rughe, pori e cicatrici, elementi che l'artista considera testimonianze dell'esperienza umana. Potrebbe interessarti Dieci libri per scoprire Anne Carson, Nobel per la Letteratura 2026

I ritratti e i film Tra i lavori esposti figurano ritratti realizzati con stampe a pigmenti e polveri su carta cotone incise a mano. Disposti lungo le mensole che abbracciano le pareti dei saloni, formano una predella continua, una processione di santi laici sotto i soffitti a cassettoni del palazzo. Completano il percorso un film ispirato al concetto dantesco di transumanar, girato in bianco e nero e accompagnato dalle musiche di Marco del Bene con cui Basilé ha iniziato una collaborazione sulla realizzazione di opere che fondono immagine e suono.

L'installazione "Superstes" Il percorso si conclude con Superstes, un'installazione immersiva che traforma una serra in una cappella di vetro, un tabernacolo. Al centro dell'opera una felce, pianta nata prima che la Terra conoscesse i fiori, sopravvissuta a cinque estinzioni: superstes, in latino, è chi resta e per questo può testimoniare. I suoi impulsi elettrici diventano un volto su uno schermo posto dove in una chiesa starebbe l'altare.