Halloween 2026, cosa fare a Torino: eventi e feste a tema

Dai concerti a lume di candela alle visite notturne nei musei, passando per party in maschera, castelli e attività per bambini: gli appuntamenti in programma il 30 e 31 ottobre a Torino e provincia

Halloween a Torino, la città della magia, è un'occasione da non perdere. Tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026 sono previste iniziative per adulti e bambini, tra concerti dedicati alle colonne sonore horror, percorsi, notti in glamping tenebrosi e serate nei castelli.

Venerdì 30 ottobre, al Palazzo della Luce di via Bertola 40, arriva “Candlelight: Classici di Halloween”. In programma due concerti, alle 19.30 e alle 21.30, durante i quali l'Elixir Ensemble eseguirà alcune delle musiche più celebri del cinema e della televisione horror. Tra i brani previsti figurano i temi di Psycho, Halloween, Stranger Things e L'Esorcista, insieme alla Danza macabra di Saint-Saëns e a Thriller di Michael Jackson. Gli spettacoli durano circa 65 minuti.

Sabato 31 ottobre i Musei Reali ospitano “Samonios – La vera storia di Halloween”, una serata dedicata alle origini della festività. Dalle 19.45 alle 23.30 il Museo di Antichità, la Galleria Archeologica e i Giardini Reali saranno aperti al pubblico per un percorso tra archeologia, storia e tradizioni celtiche. Rievocatori storici e performer accompagneranno i visitatori alla scoperta dell'antica celebrazione che segnava il passaggio dall'anno vecchio a quello nuovo. L'iniziativa conclude il programma di Estate Reale 2026.

Feste in maschera e cene con delitto

Per chi preferisce trascorrere Halloween ballando, sabato 31 ottobre l'Hiroshima Mon Amour organizza un party dedicato alla musica degli anni Novanta e Duemila. Dalle 23 il locale si trasformerà in un castello di Dracula, tra travestimenti, atmosfere dark e drink a tema. L'evento è aperto dai 16 anni. Al ristorante Doppio Malto, in corso Mortara 24, dalle 20.30 è invece prevista “Il mistero è servito”, una cena con delitto durante la quale gli ospiti saranno coinvolti nella soluzione di un giallo.

Halloween per bambini, tra musei e spettacoli

Non mancano le attività per le famiglie. Il 31 ottobre il Museo nazionale del cinema propone “Un museo da Paura” e “Halloween sul set”. Alle OGR sono in programma le narrazioni di “Storie di ragnatele” e il laboratorio “Mostri in codice”. Dal 31 ottobre al 1° novembre, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani va in scena “Monster's Got Talent”.

Halloween nei castelli e in provincia

Anche fuori città sono previsti diversi appuntamenti. Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, Club Silencio organizza una serata con due palchi, spettacoli acrobatici e visite. Al bioparco Zoom di Cumiana, il 31 ottobre sono previste attività dalle 10 alle 23, con animazioni e una cena musicale a tema. A Mondojuve, dal 30 ottobre al 1° novembre, lo Scary Village propone spettacoli di magia, laboratori, parate e un concorso per la maschera più spaventosa.