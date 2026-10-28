Halloween 2026, cosa fare a Roma: eventi e feste a tema da non perdere

Gli appuntamenti in programma nella Capitale per festeggiare la notte del 31 ottobre, tra eventi per adulti e attività per famiglie
Dalle feste in maschera alle notti nei parchi divertimento, passando per spettacoli horror e appuntamenti per famiglie: sabato 31 ottobre Roma si prepara a festeggiare Halloween. Ecco gli eventi da segnare in calendario per il weekend.
Magicland
Magicland ha un programma speciale per Halloween: il parco di Valmontone, alle porte della Capitale, sarà aperto fino a mezzanotte nella serata del 31 ottobre. Prevista anche l'apertura di tre Horror Experience esclusive, un nuovo show al Gran Teatro e DJ set anche nelle aree di attesa delle attrazioni. "Un ultimo weekend per immergersi nelle atmosfere di Halloween Horror e Halloween Family - dicono gli organizzatori - tra esperienze ad alto tasso di adrenalina, animazioni e divertimento per tutta la famiglia".
Cinecittà World
Per chi cerca un’esperienza immersiva tra scenografie da brivido, spettacoli e musica, a Cinecittà World c'è Halloween Night. Il parco ospita attrazioni a tema, ambientazioni ispirate ai classici dell’horror e percorsi come la nuova esperienza The Haunted Theatre e la Horror House. Il 31 ottobre il programma si prolunga fino a tarda sera, con spettacoli dal vivo, musica e dj set.
Städlin
Per chi preferisce non spostarsi dalla città, c'è lo Städlin, in via Antonio Pacinotti 83. Il ristorante e cocktail bar organizza per sabato 31 ottobre una serata a tema con decorazioni horror, luci rosse e dj set dalle 22 alle 2. Il locale invita gli ospiti a presentarsi in costume e annuncia uno shot omaggio per chi partecipa mascherato.
Largo Venue
Tra gli appuntamenti musicali segnalati per il 31 ottobre c’è anche Halloween Hotel - Una notte da incubo, al Largo Venue, in via Biordo Michelotti 2. Il nome richiama un albergo inquietante, trasformando la festa in un’occasione per immergersi nelle atmosfere tipiche della notte delle streghe, con una notte a tema horror con due room musicali, dress code obbligato dalla fantasia e cena nel bistrot del locale.
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Quasi Halloween Party, al ritmo del carnevale
Per chi preferisce colori e travestimenti all’horror tradizionale, l’Orion Live Club di Ciampino, in viale John Fitzgerald Kennedy 52, ospita il Quasi Halloween Party 2026. La serata è un’alternativa per chi vuole interpretare Halloween in modo ironico e creativo, scegliendo un costume originale invece dei classici travestimenti da strega, vampiro o zombie. Gli organizzatori promettono: "carnevale a oltranza", "contest migliore outfit", "musica senza senso", "festa senza logica" e poi "dance anni 90/2000, commerciale tamarra, sigle cartoon, italiana da cantare, trash pazzesco e tutto ciò di ballabile e cantabile".
Roma Candlelight
Per chi preferisce festeggiare Halloween a ritmo di musica, il 30 e 31 ottobre torna anche a Roma Candlelight: Classici di Halloween, il concerto a lume di candela che reinterpreta alcune delle colonne sonore più celebri del cinema horror e della cultura pop. Un quartetto d’archi eseguirà dal vivo brani come Thriller di Michael Jackson, il tema di Psycho di Bernard Herrmann, la sigla di Stranger Things e le musiche di Nightmare Before Christmas, insieme alla Danza macabra di Saint-Saëns e a Una notte sul Monte Calvo di Musorgskij. Il tutto nella cornice suggestiva di migliaia di candele.
Halloween con i bambini: tra zucche e spettacoli
Halloween non è soltanto feste notturne. Per le famiglie, Cinecittà World propone il Villaggio Piccoli Brividi, con labirinti di paglia, zucche, casette di caramelle e attività di truccabimbi. Un modo per avvicinare anche i più piccoli all’atmosfera della festa senza puntare esclusivamente sulla paura. Tra le alternative fuori città c’è il Fantastico Mondo del Fantastico, nel Castello di Lunghezza, che ha in programma appuntamenti a tema il 25 ottobre e il 1° novembre, tra personaggi fantastici, maschere e ambientazioni da brivido. I biglietti si trovano sul sito.