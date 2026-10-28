Halloween 2026, cosa fare a Roma: eventi e feste a tema da non perdere

Per chi preferisce non spostarsi dalla città, c'è lo Städlin , in via Antonio Pacinotti 83. Il ristorante e cocktail bar organizza per sabato 31 ottobre una serata a tema con decorazioni horror, luci rosse e dj set dalle 22 alle 2. Il locale invita gli ospiti a presentarsi in costume e annuncia uno shot omaggio per chi partecipa mascherato.

Per chi cerca un’esperienza immersiva tra scenografie da brivido, spettacoli e musica, a Cinecittà World c'è Halloween Night . Il parco ospita attrazioni a tema, ambientazioni ispirate ai classici dell’horror e percorsi come la nuova esperienza The Haunted Theatre e la Horror House. Il 31 ottobre il programma si prolunga fino a tarda sera, con spettacoli dal vivo, musica e dj set.

Magicland ha un programma speciale per Halloween: il parco di Valmontone, alle porte della Capitale, sarà aperto fino a mezzanotte nella serata del 31 ottobre. Prevista anche l'apertura di tre Horror Experience esclusive, un nuovo show al Gran Teatro e DJ set anche nelle aree di attesa delle attrazioni. "Un ultimo weekend per immergersi nelle atmosfere di Halloween Horror e Halloween Family - dicono gli organizzatori - tra esperienze ad alto tasso di adrenalina, animazioni e divertimento per tutta la famiglia".

Quasi Halloween Party, al ritmo del carnevale

Per chi preferisce colori e travestimenti all’horror tradizionale, l’Orion Live Club di Ciampino, in viale John Fitzgerald Kennedy 52, ospita il Quasi Halloween Party 2026. La serata è un’alternativa per chi vuole interpretare Halloween in modo ironico e creativo, scegliendo un costume originale invece dei classici travestimenti da strega, vampiro o zombie. Gli organizzatori promettono: "carnevale a oltranza", "contest migliore outfit", "musica senza senso", "festa senza logica" e poi "dance anni 90/2000, commerciale tamarra, sigle cartoon, italiana da cantare, trash pazzesco e tutto ciò di ballabile e cantabile".

Roma Candlelight

Per chi preferisce festeggiare Halloween a ritmo di musica, il 30 e 31 ottobre torna anche a Roma Candlelight: Classici di Halloween, il concerto a lume di candela che reinterpreta alcune delle colonne sonore più celebri del cinema horror e della cultura pop. Un quartetto d’archi eseguirà dal vivo brani come Thriller di Michael Jackson, il tema di Psycho di Bernard Herrmann, la sigla di Stranger Things e le musiche di Nightmare Before Christmas, insieme alla Danza macabra di Saint-Saëns e a Una notte sul Monte Calvo di Musorgskij. Il tutto nella cornice suggestiva di migliaia di candele.

Halloween con i bambini: tra zucche e spettacoli

Halloween non è soltanto feste notturne. Per le famiglie, Cinecittà World propone il Villaggio Piccoli Brividi, con labirinti di paglia, zucche, casette di caramelle e attività di truccabimbi. Un modo per avvicinare anche i più piccoli all’atmosfera della festa senza puntare esclusivamente sulla paura. Tra le alternative fuori città c’è il Fantastico Mondo del Fantastico, nel Castello di Lunghezza, che ha in programma appuntamenti a tema il 25 ottobre e il 1° novembre, tra personaggi fantastici, maschere e ambientazioni da brivido. I biglietti si trovano sul sito.