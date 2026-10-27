Halloween 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi da non perdere

Dai tour tra leggende e misteri del centro storico alle visite teatralizzate nel sottosuolo, passando per feste con delitto e spettacoli per famiglie: ecco cosa fare a Napoli per Halloween 2026, tra venerdì 30 e domenica 1° novembre ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dalle visite guidate tra leggende e misteri della tradizione napoletana alle cene con delitto, passando per il teatro per bambine e bambini: anche nel 2026 Napoli propone diverse iniziative per trascorrere Halloween in modo originale. Gli appuntamenti si concentrano soprattutto tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre, con alcune attività in programma anche domenica primo novembre.

La notte di Halloween al Cartastorie con il Munaciello Il 31 ottobre il Cartastorie, museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli, apre le porte per una visita guidata teatralizzata dedicata al Munaciello, una delle figure più note del folklore partenopeo. Tra documenti antichi, storie dimenticate e racconti misteriosi, il percorso permette di scoprire il patrimonio storico della città attraverso un'esperienza pensata appositamente per la notte di Halloween. Napoli esoterica, un tour tra leggende e misteri Per chi vuole trascorrere la notte delle streghe camminando tra le strade del centro storico, è in programma il tour guidato La Napoli esoterica nella notte di Halloween. Il percorso conduce alla scoperta di simboli, leggende e racconti legati alla città: dall'obelisco di piazza del Gesù Nuovo alla zona di via dei Tribunali, passando per Santa Chiara, piazza San Domenico Maggiore e la Cappella Sansevero, visitata dall'esterno. Spazio anche alle storie di fantasmi, al culto delle anime pezzentelle e alle figure del Munaciello e della Bella 'Mbriana. Approfondimento A Disneyland Paris torna il "Festival di Halloween Disney"