Halloween 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi da non perdere

Dai tour tra leggende e misteri del centro storico alle visite teatralizzate nel sottosuolo, passando per feste con delitto e spettacoli per famiglie: ecco cosa fare a Napoli per Halloween 2026, tra venerdì 30 e domenica 1° novembre
Dalle visite guidate tra leggende e misteri della tradizione napoletana alle cene con delitto, passando per il teatro per bambine e bambini: anche nel 2026 Napoli propone diverse iniziative per trascorrere Halloween in modo originale. Gli appuntamenti si concentrano soprattutto tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre, con alcune attività in programma anche domenica primo novembre.
La notte di Halloween al Cartastorie con il Munaciello
Il 31 ottobre il Cartastorie, museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli, apre le porte per una visita guidata teatralizzata dedicata al Munaciello, una delle figure più note del folklore partenopeo. Tra documenti antichi, storie dimenticate e racconti misteriosi, il percorso permette di scoprire il patrimonio storico della città attraverso un'esperienza pensata appositamente per la notte di Halloween.
Napoli esoterica, un tour tra leggende e misteri
Per chi vuole trascorrere la notte delle streghe camminando tra le strade del centro storico, è in programma il tour guidato La Napoli esoterica nella notte di Halloween. Il percorso conduce alla scoperta di simboli, leggende e racconti legati alla città: dall'obelisco di piazza del Gesù Nuovo alla zona di via dei Tribunali, passando per Santa Chiara, piazza San Domenico Maggiore e la Cappella Sansevero, visitata dall'esterno. Spazio anche alle storie di fantasmi, al culto delle anime pezzentelle e alle figure del Munaciello e della Bella 'Mbriana.
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Halloween con delitto al Teatro dei Lazzari Felici
Chi preferisce una serata a metà tra teatro e gioco investigativo può scegliere Halloween con delitto! Una notte al castello del Conte Vlad, organizzato dal Teatro dei Lazzari Felici. La storia è ambientata in un castello popolato da vampiri, lupi mannari, streghe e zombie, dove un misterioso delitto coinvolge i personaggi e il pubblico in una serata tra indizi, sospetti e colpi di scena.
Nel regno di Oz all'Orto Botanico: un appuntamento per famiglie
Halloween può essere anche un'occasione per andare a teatro con i più piccoli. All'Orto Botanico di Napoli prosegue la rassegna Fiabe d'Autunno, organizzata dall'associazione I Teatrini. Tra gli spettacoli in programma c'è Nel regno di Oz, tratto dall'opera di L. Frank Baum, con repliche sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre alle 11.
L'Inferno di Dante nel sottosuolo di Napoli
Tra le proposte per sabato 31 ottobre c'è anche L'Inferno di Dante nel Decumano Sommerso di Napoli ad Halloween, una visita teatralizzata negli ambienti sotterranei del Lapis Museum. Il percorso unisce la storia della Napoli sotterranea all'immaginario della Divina Commedia: il pubblico attraversa antiche cisterne, cave di tufo e spazi legati alla memoria della città, incontrando personaggi come Virgilio, Minosse, Paolo e Francesca, Ulisse e Lucifero.