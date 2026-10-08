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A Disneyland Paris torna il "Festival di Halloween Disney"

Lifestyle

Nel parco divertimenti alle porte di Parigi si celebra Halloween con il ritorno della parata, nuovi costumi e un’atmosfera speciale che accompagnerà i visitatori fino al gran finale previsto per la serata del 31 ottobre

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A Disneyland Paris torna la stagione de "Il Festival di Halloween Disney". Un appuntamento che durerà fino al 1° novembre e che unisce i brividi di Halloween alla magia di Topolino e i suoi amici.

Ritorna la parata di Halloween

Gli ospiti del parco Disney alle porte di Parigi possono vivere ricordi indimenticabili insieme ai Cattivi Disney e ai Personaggi Disney, alcuni dei quali indossano per l'occasione abiti stagionali del tutto nuovi. La parata di Halloween, "La Festa di Halloween di Topolino", fa inoltre il suo  ritorno nel cuore del Parco Disneyland, trasformato con straordinarie decorazioni di Halloween che si estendono da Main Street, U.S.A. fino alle porte del Castello della Bella Addormentata. I visitatori possono inoltre sperimentare attrazioni dove suspense, mistero e avventura si fondono in un racconto immersivo.

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Il gran finale

La stagione culminerà il 31 ottobre, con un programma speciale che si prolungherà fino alle 23. Non mancheranno incontri esclusivi con i Personaggi Disney, uno spettacolo pirotecnico unico nel suo genere e la distribuzione di dolcetti a cura di M&M’S®, partner ufficiale della stagione di Halloween. Inoltre questa serata sarà l’unica occasione dell’anno in cui gli ospiti di tutte le età potranno visitare Disneyland Paris in costume.

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