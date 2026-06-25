Disneyland® Paris, il Regno di Arendelle prende vita a World of Frozen. Tutte le novità
Continua la trasformazione di Disneyland® Paris, per offrire esperienze nuove e sempre più coinvolgenti. Il 29 marzo è stato inaugurato World of Frozen, un’area tematica immersiva che trasporta i visitatori nel mondo di Elsa, Anna e Olaf. È dentro Disney Adventure World, il secondo Parco che prima si chiamava Walt Disney Studios e ora è stato reinventato e ampliato. Ospita anche altre due aree dedicate a universi iconici: Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus. La quarta, ispirata a Il Re Leone, è in lavorazione
Il villaggio di Arendelle, la Montagna del Nord, il Palazzo di Ghiaccio: i luoghi iconici di uno dei film Disney più amati di sempre, apprezzato da pubblico e critica, sono diventati realtà. Lo scorso 29 marzo, a Disneyland® Paris, è stato inaugurato World of Frozen: si tratta di una nuova area tematica immersiva, pensata per famiglie e adulti, nella quale il Regno di Arendelle è stato ricreato a grandezza naturale per trasportare i visitatori nel mondo di Elsa, Anna e Olaf. World of Frozen si trova all’interno di Disney Adventure World, il secondo Parco Disney alle porte di Parigi che prima si chiamava Walt Disney Studios e che ora ha cambiato nome e quasi duplicato la sua superficie iniziale. Oltre a World of Frozen, Disney Adventure World ospita altre due aree immersive dedicate a universi iconici: Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus. E le novità non sono finite.
Disneyland® Paris
Il 2026, infatti, segna un nuovo capitolo nella storia di Disneyland® Paris. L’intento è quello di continuare a reinventare il Resort, per offrire agli ospiti esperienze nuove e sempre più coinvolgenti. Una trasformazione costante, tra creatività e innovazione, che rende la meta imperdibile per gli amanti della magia Disney di tutte le età. Basta guardare i numeri. Disneyland® Paris è la prima destinazione turistica in Europa: dall’apertura, avvenuta nell’aprile del 1992, ha registrato oltre 445 milioni di visite e da solo ha generato il 6% delle entrate turistiche totali della Francia. L’area comprende due Parchi Disney (il Parco Disneyland e Disney Adventure World), sette Hotel Disney a tema, il quartiere dedicato all’ intrattenimento Disney Village e molto altro. Ci lavorano più di 19.000 collaboratori, di oltre 120 nazionalità.
Parco Disneyland
Il Parco Disneyland è uno dei due Parchi di Disneyland® Paris, il primo ad aver visto la luce a Marne-la-Vallée. Al centro c’è il Castello della Bella Addormentata nel Bosco, intorno al quale sorgono cinque aree tematiche con attrazioni, Personaggi Disney, ristoranti a tema e boutique. Ogni area ha un tema ispirato a fiabe, Principesse Disney, Star Wars, il Far West e terre lontane. Tra i momenti da non perdere ci sono lo spettacolo Il Re Leone: I Ritmi delle Terre del Branco, la parata Disney Stars on Parade e lo spettacolo notturno Disney Tales of Magic con effetti speciali sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco e lungo Main Street U.S.A.
Disney Adventure World
Poi c’è il secondo Parco di Disneyland® Paris: fino a poco tempo fa era conosciuto come Walt Disney Studios, dal 29 marzo 2026 è diventato ufficialmente Disney Adventure World. All’interno prendono vita i mondi più iconici delle storie Disney, Pixar e Marvel. Il progetto di trasformazione è stato annunciato nel 2018: ora, dopo un investimento di 2 miliardi di euro e il rinnovamento di oltre il 90% dell'offerta rispetto al 2002, la superficie iniziale è quasi duplicata e l’esperienza per gli ospiti è ancora più immersiva. “Con Disney Adventure World non stiamo solo svelando un secondo Parco reinventato a Disneyland® Paris, ma stiamo aprendo la porta a una nuova era. Un’era in cui i nostri ospiti camminano direttamente nel cuore delle storie che amano”, ha detto Natacha Rafalski, presidente di Disneyland® Paris, durante la nuova inaugurazione del Parco. Disney Adventure World include tre aree spettacolari: World of Frozen, Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus. Una quarta area, ispirata a Il Re Leone, è in lavorazione. Tra le novità principali ci sono anche Adventure Way, un maestoso viale ricco di intrattenimento; un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel; nuovi punti ristoro e boutique. E Adventure Bay, un lago di tre ettari che tutti i giorni fa da palcoscenico al nuovo spettacolo serale Disney Cascade of Lights con fuochi d'artificio, proiezioni su schermi d'acqua e coreografie di droni . Nei prossimi mesi, poi, saranno svelate altre novità.
Worlds of Pixar
Intanto, gli ospiti possono già immergersi negli universi dei film targati Pixar e vivere avventure insieme ai loro Personaggi preferiti all’interno di Worlds of Pixar: si va dal coloratissimo mondo di Toy Story, alla Parigi di Ratatouille, fino alle atmosfere fiammanti di Cars e ai fondali marini di Nemo. Oltre alle sette attrazioni tematiche, ci sono ristoranti, boutique e gli incontri con i Personaggi Pixar per foto e autografi. Non solo: l’innovativo spettacolo immersivo Together: un’Avventura Musicale Pixar, ogni giorno, rende omaggio ad alcuni dei Personaggi Pixar più amati. Un viaggio - guidato da un’orchestra dal vivo - attraverso i mondi di Toy Story, Coco, Up, Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo e molti altri, per mostrare come la musica e l'amicizia uniscano tutti.
Marvel Avengers Campus
A Disney Adventure World c’è anche il quartier generale dei Supereroi Marvel. Si chiama Marvel Avengers Campus ed è un universo riservato alla scoperta e all'addestramento della prossima generazione di Supereroi. Ospita attrazioni come Spider-Man W.E.B. Adventure e Avengers Assemble: Flight Force, oltre a spettacoli, ristoranti, negozi. Tutto a tema Marvel. Non mancano gli incontri con i propri beniamini. E per chi desidera vivere un'esperienza ancora più coinvolgente, l’avventura continua soggiornando al Disney Hotel New York – The Art of Marvel: è l’unico Hotel Marvel al mondo, ispirato a Manhattan, rende omaggio ai Supereroi Marvel e agli artisti che li hanno creati, con una collezione di oltre 350 opere d’arte.
World of Frozen
Il punto focale dell’ultima trasformazione di Disney Adventure World, comunque, è il nuovissimo World of Frozen. Qui il Regno di Arendelle è stato ricreato a grandezza naturale e ogni dettaglio è stato progettato per far rivivere le scene e i luoghi iconici del film Disney Frozen. C’è il maestoso Palazzo di Ghiaccio di Elsa, arroccato sulla Montagna del Nord alta 36 metri. Ai piedi del monte c’è il villaggio di Arendelle, con la sua piazza, gli edifici colorati di ispirazione nordica e gli specchi d'acqua scintillanti. Ci sono anche la Baia di Arendelle, la Fontana dell'Amicizia e il Castello di Arendelle. Il paesaggio, ispirato ai panorami scandinavi, è arricchito da conifere, betulle e faggi. Durante lo Snowflower Festival, World of Frozen fa sentire gli ospiti come veri e propri cittadini di Arendelle, con un ristorante e diverse boutique a tema. C’è anche una nuova attrazione per famiglie: si chiama Frozen Ever After e si trova proprio sotto la Torre dell’Orologio, nel cuore del villaggio. Da lì parte un emozionante giro a bordo di una crociera musicale insieme ad Anna, Elsa e i loro amici, con in sottofondo canzoni celebri come Do You Want to Build a Snowman? e Let It Go. L'attrazione porta gli ospiti dalla foresta innevata alla Valle dei Troll, attraverso il Palazzo di Ghiaccio, per poi concludersi con uno spettacolare finale nella Baia di Arendelle illuminata da fuochi d'artificio a forma di fiocchi di neve. Nella Baia c’è anche lo spettacolo A Celebration in Arendelle, con Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e altri Personaggi Disney che si esibiscono a bordo di tre navi vichinghe. Da non perdere, infine, gli Incontri Regali nella sala del trono del Castello di Arendelle con le regine Anna ed Elsa.