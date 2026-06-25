Continua la trasformazione di Disneyland® Paris, per offrire esperienze nuove e sempre più coinvolgenti. Il 29 marzo è stato inaugurato World of Frozen, un’area tematica immersiva che trasporta i visitatori nel mondo di Elsa, Anna e Olaf. È dentro Disney Adventure World, il secondo Parco che prima si chiamava Walt Disney Studios e ora è stato reinventato e ampliato. Ospita anche altre due aree dedicate a universi iconici: Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus. La quarta, ispirata a Il Re Leone, è in lavorazione

Il villaggio di Arendelle, la Montagna del Nord, il Palazzo di Ghiaccio: i luoghi iconici di uno dei film Disney più amati di sempre, apprezzato da pubblico e critica, sono diventati realtà. Lo scorso 29 marzo, a Disneyland® Paris, è stato inaugurato World of Frozen: si tratta di una nuova area tematica immersiva, pensata per famiglie e adulti, nella quale il Regno di Arendelle è stato ricreato a grandezza naturale per trasportare i visitatori nel mondo di Elsa, Anna e Olaf. World of Frozen si trova all’interno di Disney Adventure World, il secondo Parco Disney alle porte di Parigi che prima si chiamava Walt Disney Studios e che ora ha cambiato nome e quasi duplicato la sua superficie iniziale. Oltre a World of Frozen, Disney Adventure World ospita altre due aree immersive dedicate a universi iconici: Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus. E le novità non sono finite.

Il 2026, infatti, segna un nuovo capitolo nella storia di Disneyland® Paris. L’intento è quello di continuare a reinventare il Resort, per offrire agli ospiti esperienze nuove e sempre più coinvolgenti. Una trasformazione costante, tra creatività e innovazione, che rende la meta imperdibile per gli amanti della magia Disney di tutte le età. Basta guardare i numeri. Disneyland® Paris è la prima destinazione turistica in Europa: dall’apertura, avvenuta nell’aprile del 1992, ha registrato oltre 445 milioni di visite e da solo ha generato il 6% delle entrate turistiche totali della Francia. L’area comprende due Parchi Disney (il Parco Disneyland e Disney Adventure World), sette Hotel Disney a tema, il quartiere dedicato all’ intrattenimento Disney Village e molto altro. Ci lavorano più di 19.000 collaboratori, di oltre 120 nazionalità.

Il Parco Disneyland è uno dei due Parchi di Disneyland® Paris, il primo ad aver visto la luce a Marne-la-Vallée. Al centro c’è il Castello della Bella Addormentata nel Bosco, intorno al quale sorgono cinque aree tematiche con attrazioni, Personaggi Disney, ristoranti a tema e boutique. Ogni area ha un tema ispirato a fiabe, Principesse Disney, Star Wars, il Far West e terre lontane. Tra i momenti da non perdere ci sono lo spettacolo Il Re Leone: I Ritmi delle Terre del Branco, la parata Disney Stars on Parade e lo spettacolo notturno Disney Tales of Magic con effetti speciali sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco e lungo Main Street U.S.A.

Poi c’è il secondo Parco di Disneyland® Paris: fino a poco tempo fa era conosciuto come Walt Disney Studios, dal 29 marzo 2026 è diventato ufficialmente Disney Adventure World. All’interno prendono vita i mondi più iconici delle storie Disney, Pixar e Marvel. Il progetto di trasformazione è stato annunciato nel 2018: ora, dopo un investimento di 2 miliardi di euro e il rinnovamento di oltre il 90% dell'offerta rispetto al 2002, la superficie iniziale è quasi duplicata e l’esperienza per gli ospiti è ancora più immersiva. “Con Disney Adventure World non stiamo solo svelando un secondo Parco reinventato a Disneyland® Paris, ma stiamo aprendo la porta a una nuova era. Un’era in cui i nostri ospiti camminano direttamente nel cuore delle storie che amano”, ha detto Natacha Rafalski, presidente di Disneyland® Paris, durante la nuova inaugurazione del Parco. Disney Adventure World include tre aree spettacolari: World of Frozen, Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus. Una quarta area, ispirata a Il Re Leone, è in lavorazione. Tra le novità principali ci sono anche Adventure Way, un maestoso viale ricco di intrattenimento; un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel; nuovi punti ristoro e boutique. E Adventure Bay, un lago di tre ettari che tutti i giorni fa da palcoscenico al nuovo spettacolo serale Disney Cascade of Lights con fuochi d'artificio, proiezioni su schermi d'acqua e coreografie di droni . Nei prossimi mesi, poi, saranno svelate altre novità.

Worlds of Pixar

Intanto, gli ospiti possono già immergersi negli universi dei film targati Pixar e vivere avventure insieme ai loro Personaggi preferiti all’interno di Worlds of Pixar: si va dal coloratissimo mondo di Toy Story, alla Parigi di Ratatouille, fino alle atmosfere fiammanti di Cars e ai fondali marini di Nemo. Oltre alle sette attrazioni tematiche, ci sono ristoranti, boutique e gli incontri con i Personaggi Pixar per foto e autografi. Non solo: l’innovativo spettacolo immersivo Together: un’Avventura Musicale Pixar, ogni giorno, rende omaggio ad alcuni dei Personaggi Pixar più amati. Un viaggio - guidato da un’orchestra dal vivo - attraverso i mondi di Toy Story, Coco, Up, Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo e molti altri, per mostrare come la musica e l'amicizia uniscano tutti.

Marvel Avengers Campus

A Disney Adventure World c’è anche il quartier generale dei Supereroi Marvel. Si chiama Marvel Avengers Campus ed è un universo riservato alla scoperta e all'addestramento della prossima generazione di Supereroi. Ospita attrazioni come Spider-Man W.E.B. Adventure e Avengers Assemble: Flight Force, oltre a spettacoli, ristoranti, negozi. Tutto a tema Marvel. Non mancano gli incontri con i propri beniamini. E per chi desidera vivere un'esperienza ancora più coinvolgente, l’avventura continua soggiornando al Disney Hotel New York – The Art of Marvel: è l’unico Hotel Marvel al mondo, ispirato a Manhattan, rende omaggio ai Supereroi Marvel e agli artisti che li hanno creati, con una collezione di oltre 350 opere d’arte.