La Dolce Vita Express inaugura la rotta Roma-Istanbul

La collaborazione con il sistema ferroviario italiano

Nel progetto rientra anche la collaborazione con Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione FS Italiane e Treni Turistici Italiani. "Con questa partenza Arsenale compie un passo importante nel percorso che abbiamo intrapreso per riportare l'Italia tra i protagonisti del grande viaggio ferroviario internazionale", ha dichiarato Paolo Barletta, Amministratore Delegato di Arsenale. "Roma e Istanbul sono due città che hanno segnato la storia del Mediterraneo e dell'Europa. Tornare a collegarle attraverso un'esperienza ferroviaria di alta gamma significa recuperare una tradizione straordinaria e darle una prospettiva contemporanea. È anche il risultato di un progetto industriale italiano, sviluppato grazie a competenze e collaborazioni che dimostrano il potenziale del nostro sistema ferroviario. Il nostro obiettivo è continuare a investire in questo settore, creando nuove opportunità per il turismo e portando l'eccellenza italiana su itinerari internazionali. In un momento storico in cui il dialogo tra culture e Paesi assume un valore ancora più profondo, questo viaggio rappresenta anche un'occasione per riavvicinare Oriente e Occidente attraverso una rotta che, nei secoli, ha favorito gli scambi e le relazioni tra i popoli. Collegare nuovamente Roma e Istanbul significa riaffermare il valore di queste connessioni e l'importanza di continuare a costruire ponti tra Europa e Asia, nel segno del dialogo e della pace".