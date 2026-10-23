La Dolce Vita Express inaugura la rotta Roma-Istanbul

Il primo viaggio è partito da Roma Ostiense diretto a Istanbul, rilanciando una delle rotte ferroviarie più iconiche d'Europa. Per la partenza inaugurale è stato registrato il tutto esaurito, con passeggeri provenienti soprattutto da Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Brasile, Australia e Irlanda
È partito ieri dalla Stazione di Roma Ostiense il primo viaggio internazionale de La Dolce Vita Orient Express diretto a Istanbul, rilanciando una delle rotte più evocative della storia ferroviaria europea. A inaugurare la partenza è stato il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, che insieme ad Arsenale, gruppo italiano proprietario del progetto, ha celebrato l'avvio del primo viaggio con il tradizionale taglio del nastro.
Un progetto internazionale
Il collegamento Roma e Istanbul segna una nuova fase nel percorso di sviluppo internazionale di Arsenale. Attraverso i treni de La Dolce Vita, il gruppo porta oltre i confini nazionali un modello di turismo ferroviario di lusso che unisce competenze industriali, ospitalità italiana e valorizzazione delle destinazioni. Il progetto punta a promuovere l'eccellenza italiana e le competenze del sistema ferroviario nazionale sui mercati internazionali.
La collaborazione con il sistema ferroviario italiano
Nel progetto rientra anche la collaborazione con Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione FS Italiane e Treni Turistici Italiani. "Con questa partenza Arsenale compie un passo importante nel percorso che abbiamo intrapreso per riportare l'Italia tra i protagonisti del grande viaggio ferroviario internazionale", ha dichiarato Paolo Barletta, Amministratore Delegato di Arsenale. "Roma e Istanbul sono due città che hanno segnato la storia del Mediterraneo e dell'Europa. Tornare a collegarle attraverso un'esperienza ferroviaria di alta gamma significa recuperare una tradizione straordinaria e darle una prospettiva contemporanea. È anche il risultato di un progetto industriale italiano, sviluppato grazie a competenze e collaborazioni che dimostrano il potenziale del nostro sistema ferroviario. Il nostro obiettivo è continuare a investire in questo settore, creando nuove opportunità per il turismo e portando l'eccellenza italiana su itinerari internazionali. In un momento storico in cui il dialogo tra culture e Paesi assume un valore ancora più profondo, questo viaggio rappresenta anche un'occasione per riavvicinare Oriente e Occidente attraverso una rotta che, nei secoli, ha favorito gli scambi e le relazioni tra i popoli. Collegare nuovamente Roma e Istanbul significa riaffermare il valore di queste connessioni e l'importanza di continuare a costruire ponti tra Europa e Asia, nel segno del dialogo e della pace".
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Cinque giorni attraverso il cuore dell'Europa
L'itinerario inaugurale si sviluppa nell'arco di cinque giorni e quattro notti attraversando alcune delle destinazioni più rappresentative del continente europeo.
La prima tappa è Venezia, dove gli ospiti possono scoprire la storia della Serenissima attraverso percorsi dedicati a Palazzo Ducale e alla laguna veneziana. Il treno prosegue verso Budapest, con una navigazione sul Danubio e la possibilità di visitare il Castello di Buda e alcune collezioni artistiche della capitale ungherese. Attraversando i paesaggi dei Carpazi, il viaggio raggiunge poi la Transilvania, con soste a Brașov e Sinaia. Qui gli ospiti vengono accolti con danze tradizionali e il rito del pane e del sale, prima di scoprire il centro storico di Brașov, il Castello di Bran e il Castello di Peleș, tra testimonianze medievali e residenze reali.
Il percorso si conclude il 26 ottobre a Istanbul, punto d'incontro tra Europa e Asia e destinazione simbolica della tradizione dei grandi viaggi ferroviari.
Debutto sold out
La partenza internazionale ha registrato il tutto esaurito. A bordo viaggeranno soprattutto passeggeri provenienti da Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Brasile, Australia e Irlanda.